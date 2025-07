Bez dlake na jeziku!

Joca novinar podigao je Enu Čolić kako bi sa njom porazgovarao o odnosu Jovana Pejića Peje i Milane Šarac Mimas.

- Hoćemo da krenemo od Peje i od Mimas, kako ti ta priča zvuči - pitao je Joca.

- Jao, ako baš moramo da krenemo tako, užas! Jako me je sramota, izgleda da jeste Peja bilo koja druga ptica, ali pingvin nije. Blam me je iskreno, smejali smo se kada su ustali Mrvica, Gruja i Mimas, sada ja stojim pričam o njoj i svom dečku, sramota me je što me je doveo u takvu situaciju - rekla je Ena.

- Kako komentarišeš što Mimas pokušava da ga odbrani grčevito - pitao je Joca.

- Jako joj je bitno da se zadrži ovde što duže, ne libi se da uradi bilo šta što će je dovesti do superfinala, Jovan Pejić se pravi naivan i dopušta joj sve to. To su konstantna dobacivanja, kada sam krenula ka vratima, ona me gleda kuč*astim očima non stop. Gledaju se non stop, smeškaju se jedno drugom, on je meni bacao te fore, pa mi je pričao: "Da si kraj u Beogradu, bila bi Topčider", pa je uzeo Mimi da bacaka te iste fore. Meni je Mima pritka za paradajz, ne zaslužuje nijedan kraj u Beogradu. Nisam zaslužila da me ponižava generalno, a ni da ubacuje karikature ove. On je dečko koji nije zaintresovan ni za kockice u Šimanovcime, totalna pogubljenost, namerno me unižava, svaka njegova izjava mene spušta - rekla je Ena.

- Šta mu je značila rečenica: "čekajte da skinem naočare, da vidim te suze" - pitao je Joca.

- Stalno on komentariše kako ja nemam suze, stalno mi se mere te suze da li ih ima ili ne. Juče kada sam plakala na garnituri dva sata bez prestanka, sklonila sam se da me ljudi ne gledaju, oni su se okrenuli za stolom i rekli: "Neka cmizdri, e neka cmizdri"...Ja Gruji nisam obećavala svoju vaginu, kao što je on njoj svoje testise. Ponaša se kao neki kromanjonac. Dvadeset dana, kao da je ne znam šta, da ti ne možeš da se suzdržiš od animalnih nagona - rekla je Ena.

- On je imao cilj da bude sa dobrom ribom u rijalitiju i onda kada izađe, da se sve lepe za njega - pitao je Joca.

- Ne, ja samo njega kao savetujem da se suzdrži, a da mene ne povređuje više tim postupcima i svojim komentarima. Koje poniženje da me komentariše tako dečko koji mi je sina upoznao. Ivan Marinković, posle kog je njegova bivša žena procvetala ovde, druga se ograđuje da je ikada postojao, ovo su činjenice neke, onda ga on savetuje, propast - rekla je Čolićeva.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić