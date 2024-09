Nikad mu to neću zaboraviti: Milica se prisetila Terzine avanture s Tamarom tiktokerkom, pa oplela kao nikada do sad po njoj! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

U toku emisije ''Narod pita'', voditeljka je pročitala gostima pitanja koja su postavili korisnici društvene mreže ''X''.

- Ukoliko Terza bude ulazio u rijaliti, šta bi mu zamerila? - glasilo je pitanje.

- Zajednički budžet s nekom devojkom, igranje, druženje prisnije. Zna se da mora sve da bude u granicama normale. Može da pohvali nečiji izgled, ali ne i da ističe kako je neka devojka lepa. Ne želim da se Terza druži kao što se Lakić družio sa Cokom. Ne bih želela da pere veš nekoj, ili da napravi nekoj da jede. Nema potrebe ni sa se druži sa bilo kim - kazala je Milica.

- Da li misliš da će on tebe ispoštovati, ukokoliko uđe? - upitala je voditeljka.

- Ne znam koliko on ima svest o tome šta je pređena granica. Mora da zna šta meni smeta - istakla je Milica.

- Je l' ste pričali napolju o onome što se desilo između njega i Tamare Tiktok? - upitala je voditeljka.

- Da, naravno. Nije promislio tad. Nikada mu to neću oprostiit, on to najbolje zna. Terzi sam tolerisala neke stvari jer je stao iza mene kad je Adam ušao u rijaliti. Moguće je da bi me neko drugi ostavio, ali tada je stao iza mene - istakla je Milica.

- Kako reaguješ na to što se Tamara Tiktok verila? - upitala je voditeljka.

- Devojka je opajdara, srozala se totalno. Šta ja imam tu da kažem?! Jadna je totalno - istakla je Milica.

- Mićo, govoriš da ne lažeš, a slagao si kad si rekao da nećeš više u rijaliti, pa si promenio odluku - glasila je kontatacija.

- Nisam lažov, nego sam promenio mišljenje. To nije laž - kazao je Mića.

- Slađo, sebe nazivaš Poršelinom, a zapravo si Fićolina - glasila je kontatacija.

- Ne mislim tako, a ko ima takvo mišljenje, to je njegovo pravo - istakla je Slađa.

Autor: S.Z.