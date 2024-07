Iskrena do koske: Trudna Milica progovorila o planovima nakon Elite, pa otkrila kakav je njen trenutni odnos s Terzom (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Milena Kačavenda u svojoj radio emisiji "Amnezija" za sam kraj ugostila je Milicu Veličković, koja je progovorila o planovima, trudnoći, ali i o odnosu sa Terzom.

- Kao što smo komentarisali, više nikog ne intresuju vređanja i svađanja, provokatori koji bi da se aktiviraju na kraju. Ti si jedina trudnica što se tiče rijalitija ikada, da se tvoj i Terzin odnos popravio. Koliko se raduješ završetku, kakvi su ti planovi kada izađeš odavde - pitala je Milena.

- Moj i Terzin odnos je maltene savršen, dosta sam se promenila i ja, beba nas je promenila. Ja idem svojoj kući, on ide svojoj, željni smo svoje porodice. Nakon toga ćemo da sređujemo taj stan kod njega, učestvovaćemo zajedno. Videćemo za dalje, ja hoću da odem na more sa majkom, Terza će da ostane da radi, tako da mi nemamo nešto preterano vremena da bacamo.Ja kada izađem odavde prešla sam treći mesec. Trudnoća mi je normalna, nemam mučnine, baš sam zadovoljna i govorim Terzi stalno, da nisam zatrudnela, ne znam kako bih izdržala ova dva meseca ove ljude i to. Tako da se ne žalim, ali mi je šok i dalje. Ja tako sedim sama sa sobom i ne verujem šta mi se desilo. Da se kajem, ja bih abortirala, boli mene uvo šta će narod da kaže, neće narod da mi izdržava dete, čim sam zadržala, želeli smo i on i ja - rekla je Milica.

- Ko te čeka u studiju - pitala je Milena.

- Mislim da će majka i drugarica kod koje mi je telefon. Iskreno da ti kažem, meni je bitno da mi je majka došla u Rajski vrt, ne plašim se izlaska - rekla je Milica.

- Svi komentarišu ovih dana da su nešto sanjali, je l' sanjaš ovih dana nešto za spoljni svet - pitala je Kačavenda.

- Sanjam, jaki su mi i realni snovi. Odavno ja već sanjam spoljni svet, sanjam sebe trudnu, nikada ne sanjam neku situaciju da nisam trudna. Iskreno da ti kažem, jedva čekam, ne sanjam ništa više od tebe samo što sam trudna, imaš i ti decu. Bila sam emotivnija, zbog tih hormona što mi majka nedostaje - rekla je Veličkovićeva.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić