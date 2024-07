Iskrena do koske: Jelena Rozga otvorila dušu, pa otkrila da li ima partnera: Rekao mi je da bi lepša bila kada bi malo...

Bez dlake na jeziku!

Jelena Rozga vešto krije svog partnera, ali kako kaže zaljubljena je i bitno joj je u vezi da postoji poverenje, poštovanje, ali da je i dečko tretira kao kraljicu.

- Biram čoveka koji me razume, koji me voli i drži me kao malo vode na dlanu. Ja sam baš razmažena po tom pitanju- kaže Jelena Rozga i dodaje:

- Emotivno sam srećna.

Na pitanje da li zna da oprosti prevaru i da li bi u ljubavi prešla preko svega, pevačica kaže da nije taj tip osobe.

- Niko mi nikada nije rekao posle ljubavnog kraha oprosti mala, ali ne bih ni oprostila- iskrena je ona,

Jelena važi za jednu od najlepših pevačica, a sada je otkrila šta je recept za njen izgled.

- Recept mog izgleda je ljubav, pesma, publika- istakla je ona i dodala da joj je jedna stvar bitna u svem tome:

- Samo da sam zdrava. Zdravlje nam je bitno.

Prema njenim rečima u horoskopu je lavica, ali tako je išla i kroz život.

- Dupla sam lavica, ali imam delove device. Sve mora biti uredno, čisto, posloženo, to su karakteristike device, sve drugo je tipično lavica- naglasila je ona.

U moru dama sa javne scene koje su se podvgrle estetskim zahvatima, Rozga kaže da nikada ne bi.

- Zbog moje mame nikada nisam. Rekla bi mi: “Ćeri šta si to napravila od sebe?” Kada sam 1996. godine počela da pevam u “Magazinu” tada sam krenula da se šminkam. Imala sam strašne alergije po očima, usnama... Jedan dermatolog koji je poznat u Splitu rekao mi je mami pošto mi je prepisao lekove, masti: “Lepa je, ali bi bila lepša kada bi malo smanjila nos, povećala usne i operisala uši”. Ona mu je samo na to rekla: “Gospodine doviđenja”- ispričala je anegodotu Rozga.

Pevačica je nedavno objavila pesmu “Lavica”, a do kraja godine je očekuje i album.

- Ove godina sam baš ažurna po pitanju pesama. Uskoro još nešto radimo. Zanimljivo, ali još ne bih otkrivala o čemu se radi. Biće do kraja godine nešto lepo- istakla je ona i dodala kako će provesti leto.

- Leto provodim radno. Biću posle toga u Splitu sa mojima. Meni je najdraži odmor doma. More, slušanje ptica- kaže ona.

Korona me je naučila da kažem ne

Pevačica kaže da je veliki tremaroš, ali da je tokom pandemije korona virusa naučila važnu životnu lekciju koju sada primenjuju.

- I dalje imam tremu pred koncert. Korona me je promenila pa sam naučila da kažem- ne, da ne mogu, da sam umorna- kaže Rozga.

Evrovizija me ne zanima

Mnoge pevačice maštaju o Evroviziji, ali ne i Rozga.

- Evroviziju definitivno ne bih mogla. Veliki sam tremaroš. Ne bih se opuštala u to. Ranije sam išla na Doru, na ta takmičenja, ali smo uvek završavali na genijalnom sedmom mestu. To se pokazalo kao najbolje mesto. Nakon tog mesta imali smo uvek mega-hit. Jednostavno nemam potrebu za Evrovizijom- iskrena je ona.

Autor: Nikola Žugić