NEMA POTREBE DA SE SVAĐAMO: Aleksandra otkrila razlog zbližavanja sa Milovanom, pa oplela kao nikada do sad po Eni: ONA JE PROMISKUITETNA! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Naredna sagovornica voditelja Teodore Delić, Nenaca Macanovića Bebice i Dače Virijevića u emisiji ''N.N.'' bila je Aleksandra Nikolić.

- Bolja si sa Milovanom, da li osećaš neke varnice između vas? - upitala je Teodora.

- Imali smo neke naše ozbiljne teme, razgoarali smo o tome. Spontano smo ušli u komunikaciju. Mislim da više nema potrebe da se svađamo - kazala je Aleksandra.

- Kako ste upravo sad, kada je dobio papire za razvod opet krenula vaša komunikacija? - upitala je Teodora.

- Ne, to nema veze s tim - istakla je Aleksandra.

- Da li si ljubomorna na Enu? - upitao je Dača.

- Ne, naravno. Ona je nametljiva i veoma promiskuitetna devojka. Ja sam rekla šta sam imala, ali se Ivanu dopada Ena, eto. On je rekao da je od strane mene iskorišćen, to nije tako. On je meni govorio da me voli, to nije ništa iskreno, što je rekao i sam tokom debate. Ja ništa nisam slagala, sve je jasno što sam rekla do sada - istakla je Aleksandra.

- Da ti treba pomoć, da li bi pre zvala Ivana ili Milovana? - upitala je Teodora.

- Nikog, ali da moram, onda Milovana - kazala je Aleksandra.

Autor: S.Z.