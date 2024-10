Šok: Karić postavio Ivana na mesto nakon provokacije, Aleksandra surovo poručila Eni da je promiskuitetna: Ne bih imala drugaricu poput tebe! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Naredni koji je prokomentarisao ovonedeljne potrčke Stefana Karića i Enu Čolić bio je Ivan Marinković.

- O Stefanu mislim sve najlepše. Saglasan sam sa ljudima kad kažu da je vaspitan, a ipak dobar u komentarisanju, ima kratke, ali veoma jasne komentare. Nije mi se jedino dopalo što je rekao da sam neostvaren, ali dobro. Kad ga vidim, setim se sebe, kad sam bio sam u rijalitiju, a imao Jelenu napolju, kojoj sam bio veran. Meni je sasvim korektan. Ena je super učesnik, bar meni , ali mislim da ona ništa novo neće moći da pokaže. Ona je jedna nesigurna žena. Prvih par dana mi se nije dopadalo njeno učešće. Ona je posebna i fatalna za grupu muškaraca poput Luke i Mateje, to je očigledno. Mogu da pošaljem i Karića i Enu, isto mi je. Ostavljam Karića - kazao je Ivan.

- Ivane, rekao sam da si ljubavno neostvaren. Rekao si da ličim na tebe kad si imao nekog napolju. Mene kod kuće neće čekati slomljen krevet, ne brini - istakao je Karić.

- Ena, ne znam zbog čega piješ toliko. Nije dobro po tebe, čini te lošom. Za mene je to strašno. Nije mi jasno kako možeš da budeš bliska s nekim drugim, ako te zanima samo Peja? Promiskuitet pokazuješ kad popiješ, to je strašno. Shvatila sam da ti Kačavendu ceniš i da ona tebi na grub način govori neke stvari, koje su u tvojoj glavi dobre po tebe. Nikad se s tobom ne bih družila. Ti si žena za koju bih uvek mislila da bi mi skinula dečka. S takvim ženama ne sedim. Što se tiče Karića, dobar je momak, ali me kopkaju neke stvari. Misteriozan je, jako. Ne znam šta da mislim o njemu. Ostavljam Karića, šaljem Enu u izolaciju - kazala je Aleksandra.

- Kariću, dopada mi se tvoj karakter. Umeš da budešp bezobrazan, ali na neki fin način. Simpatičan si, energija ti je dobra. Imali smo par sukoba, tad sam ti objasnika kako ja funkcionišem i više ih nemamo. Svaka čast jer si veran devojci. Što se tiče Ene, srozala se u mojim očima. Nemam neko lepo moišljenje o njoj. Čačnula me je tamo gde me najviše boli. Poljubac s Munjom nije banalna stvar, mislim da nisi moralna. Nominujem Peju, ostavljam - kazala je Mrvica.

