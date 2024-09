Pokušao da se opere: Škatarić postavio Kariću pitanje, Stefan ga postavio na mesto zbog Poršeline (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

U Beloj kući u toku je glasanje za osobu koja ih je najviše razočarala, a reč je dobio Marko Zec.

- Na prvo mesto ide Milena Kačavenda, sa najlepšim oblinama, ono sve ravno...Prošle godine ona je pustila Đedovića da komentariše, ode na cigaru i onda prepiše komentare. Na drugo mesto ide Kristina, pošto ne ume čaše da opere. Na treće mesto ću da stavim Silviju, pošto nešto mudruje i uči nekoga kulturi, a ona je krala Terzi - rekao je Zec.

- Ja bih Stefanu postavio pitanje da li mu se desilo da se s nekim poljubi, a da nema ništa s njom - pitao je Najo.

- Desilo mi se da poljubim i ne uđem u vezu, ali mi se nije desilo da se ljubakam, grlim i onda ustanem i ogradim se jer imam loše mišljenje o toj devojci - rekao je Karić.

- Jedinu osobu iz spoljnog sveta mogu da navedem Marka, ne sviđa mi se njegovo ponašanje prema ženama - rekao je Škatarić.

- Ti napolju vređaš svaku ženu i svakoj pričaš: "Živote moj, ružo moja" - rekao je Zec.

- Ja bih da navedem Mimu, koliko god da mi je draga, nije trebala da uradi ovo Gruji, kakav god da je on. Nefer je prema njemu ispala...Druga osoba je mali Ćuba, ima jako tešku priču koja me je dotakla, a onda kaže da jedva čeka da se kocka, a hoće nešto da menja. Treća osoba je Lule, Kristina je jako hvalila Luleta, nije on loš dečko, ali ima neke glupave fore - rekla je Aleksandra Nikolić.

- Ja bih naveo Anu Spasojević jer je takva šlihtara na tiktoku, nisam joj naplatio gledanje u karata...Razočarala me je baš, baš, kad sam video da moji milionski fanovi, šurovala je sa Necom, pila je kafu. Moji fanovi su se toliko potresli. Blokirana si od strane mojih fan grupa, nemam reči...Prvi koji me je u "Eliti 8" razočarao je Uroš Stanić. Ja sam imao pozitivno mišljenje o njemu, ali me je iznenadio ponašanjem u prijateljstvu s Aneli. Okej, ima dobrih komentara, ali da nema Aneli, ne bi se istakao...Elvin Kadrić druga osoba, okej, zna da peva, ali ne mora da se trpa tamo. Pevaj po ćoškovima i to je to - rekao je Đole Kralj.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić