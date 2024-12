Ne može da veruje šta sluša! Đedović matirao Ivana Marinkovića, Karić smatra da je Teodora Delić ISTA kao i Sofija (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Ivanu Marinkoviću kako bi prokomentarisao celokupnu situaciju.

- Sada pitam Sofiju, s nekim je bila nominovana, pitala je: "Što je ne pošalju na igricu", da je to tada bilo, mi bi sada imali drugačiju sliku. Ovako delikatna situacija, ne bih dozvolio svojoj lepšoj polovini...Skini te bedževe - rekao je Ivan.

- Ovo se ne zna ko pije, a ko plaća, jer ovaj nije znao šta mu žena radi u zatvoru i da se zaljlubljuje u drugog. Opet se tuku preko Milice i njene trudnoće da bi stavove neke izneli. Navodili su Daču, a čovek koji je živeo dvostruki život im nije bio dupljak. Ja slušao njihove intervjue skoro svaku nedelju i komentarisao ono što oni pričaju ovu nedelju. Ona ne bi pomenula Bebicu da je videla da je njemu nešto Teodora rekla - rekao je Marko.

- Ovde je suština da je Bebica znao - rekao je Mića.

- Žustrije osuđujete Bebicu jer je nešto znao, nego Terzu koji je nešto uradio - rekao je Đedović.

- Mene bi bilo sramota kao Miličinog druga, bez obzira da li je znao ili nije. Saznao je da je to radila, bilo bi me sramota da bilo šta kažem, niko se ovde ne igra preko Bebice...Ja mislim da su oni prijatelji odavno, Bebičin stav je od početka takav kakav jeste. Ja da sam saznao da je moja devojka to radila, ja ne bih bio sa njom, jer ona je meni sada ista kao Sofija - rekao je Karić.

- Dobro, neka on ostavi, ja nisam ostavio devojku. Meni su Sofija i Terza za temu spr*nja, a što se tiče deteta, Terze i Milice, to mi uopšte nije tema. Ona da je videla sve drugačije, verujem da bi mi rekla, ne bi mi prećutala - rekao je Macanović.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić