On je pljunuo po sebi: Karić šokiran Ivanovim ponižavanjem! Smatra da je dotakao samo dno! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Prestavnik portala Pink.rs, Darko Tanasijević dao je reč Stefanu Kariću, kako bi izneo svoj stav kada je reč o Ivanu Marinkoviću i Jeleni Ilić.

- Nije mi ništa čudno od ovoga što vidim. Od samog starta mi nije logično bilo da Ivan prilazi Jeleni. Tada se nije znalo da su imali intimne odnose tik pred rijaliti. Očigledno je da je on mislio da će se pomiriti sa njom i da će biti u boljem odnosu. Ona je njega prevarila, a on oprt dopušta njoj da mu se približi. Pljunuo je po sebi. Očigledno je da mu se ego nahranio te večeri kad je bio intiman sa njom, ali nije trebalo sve to tako. - kazao je Karić.

Autor: S.Z.