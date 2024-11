Ne zna šta ga je snašlo: Ivan ne može da dokuči šta je s Jelenom, progovorio o simpatijama prema Aleks Nikolić (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditelj Darko Tanasijević je nakon priloga haosa Ivana Marinkovića i Jelene Ilić, u Šiša baru, porazgovarao sa Marinkovićem.

- Ja ne znam šta da ti kažem, u nekoj novoj situaciji sam...Ja trenutno vidim onako kako si ti opisao, to sam pokušao nekako i da joj kažem...Ona je ubeđena da ja radim nešto planski, da imam neki plan, da hoću nešto da joj vratim, nju sada stiže ono što je pre samo pet meseci uradila...Ja se ne udvaram Aleksandri. Dača mi je preneo pozdrave, a sinoć je Đole. Ja i dalje imam te neke emocije, nešto imam to kada je Jelena u pitanju, ali biva sve manje i manje aktuelno. Kada nam se susretnu pogledi, meni to odgovara, da ne kažem prija. Stvarno je tako. Ja se nikada nisam zaljubljivao u nečije oči, obično se zaljubim u stopala i tako nešto, ne kažem da sam se zaljubio. Jelena je jasno dala do znanja da je ljubomorna, marim za tim. Nije ona marila, ali nisam i dalje u stanju i u poziciji da joj objasnim i ne želim, trenutno sam u situaciji da moram da balansiram da ne bi došlo do karambola, jer mi je već par puta zapretila...Ona hoće iz mene da izvuče da radim planski i da se meni Aleksandra ne sviđa - rekao je Ivan.

- Da li ti je njena ljubomora znak i pokazatelj da i dalje gaji ljubav - pitao je Darko.

- To mi je najveća nedoumica. Više mislim da nije to, nego samo da je ne blamiram da ne bi bila u istoj poziciji kao i ja. Trenutno sam u pat poziciji. Generalno, utisak moj je da je napolju to da sam ja i dalje najveći krivac za sve što se dešavalo i što se sada dešava - rekao je Ivan.

Autor: Pink.rs