Ne skida osmeh s lica: Peja ne krije sreću zbog veze s Enom, progovorio o detaljima njihovog odnosa: Jedino ona može da me izbaci iz takta, ali... (VIDEO)

Nakon odgledanog priloga u kom je prikazan odnos Ene Čolić i Jovana Pejića Peje, voditelj Darko Tanasijević u Šiša baru porazgovarao je sa Pejom.

- Jednostavno se u sredu ujutru se desilo to između mene i Ene, lepo je i meni i njoj, mi smo u Odabranima, svi smo ljubavni parovi. Nikad do sada ovde dok sam nisam imao takvu energiju. Svi su tu parovi što bi se reklo, igramo i neke igrice između nas parova - rekao je Peja.

- Koliko si se ti zaljubio - pitao je Darko.

- Ja se zaljubljujem polako. Ne mogu da ne kažem da se nisam sada zaljubio, ja sam možda malo hladniji, ali ide kako treba da ide. Ena je uvek bila tu za mene i eto, šta da ti kažem, i druge devojke kada su pravile izbore, nisu bile istrajne. Jedino ona može da me izbaci iz takta, ali ovi ostali ne mogu, zato što jednostavno ne dajem toliko na značaju, mislim da meni znači - rekao je Peja.

- Zanimljiva mi je bila rečenica koju si rekao, a to je da ovde u Eliti imaš samo nju - rekao je Darko.

- Jeste, ona je jedina osoba kojoj mogu sve da kažem, jako sam se opustio i mogu sa njom da pričam o svemu. Mnogo je drugačije nego napolju, 24 sata zajedno smo ovde svi, budu nekad i negativne energije. Drago mi je da verujemo jedno drugom više nego drugim ljudima - rekao je Peja.

- Šta te je tačno ohrabrilo da presečeš i doneseš odluku da ozvaničiš vezu sa njom - pitao je voditelj.

- Zato što smo i pričali pre toga...Slađi je bila slava ili rođendan, mi smo pričali jednostavno, da treba da to što se priča za stolom da posle komentarišemo, da treba da verujemo više jedno drugom. Da ja nju smirim tako što ću je zagrliti i popričati sa njom, a ne reagovati burno kao ranije, tako je. Ena je mnogo srčana, htela bi da objasni mnoštvo toga, a pre neki dan sam se ja iznervirao, imao sam temperaturu, a ustao sam da je smirim - rekao je on.

- Kako se nosiš sa njenim ratovima za crnim stolom - pitao je Tanasijević.

- Uznemiri me, ne mogu da kažem da me ne uznemiri, mene smo uznemiri jer nju uznemiri, gledam kako se ona oseća. Ona jedino može da me izbaci iz koloseka, jer se ona iznervira - rekao je Peja.

Autor: Nikola Žugić