Bebica ne štedi reči: Progovorio o raskidu i pomirenju s Teodorom, a evo u kakvom je odnosu sa Miljanom (VIDEO)

Nakon odgledanog priloga u kom je prikazan skandalozni raskid i pomirenje Teodore Delić i Nenada Macanovića Bebice, voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Bebicom.

- Kako je došlo do pomirenja između tebe i Teodore - pitao je Darko.

- Sve je to počelo nekako bezveze, od toga što sam video te poglede, razgovarali smo oko svega. Ja sam uradio sve iz inata da bih izazvao reakciju njenu. Ja znam da je ona sve to radila u inat. Jesu, pogledi sa Aleksandrom su bili i pre toga...Pukao sam i ja, nisam mogao da izdržim pritisak, pa sam krenuo i ja. Sve se to skupi i pomeša u glavi. Mi se na neki način bolesno volimo, mi nismo zajedno, a non-stop pričamo preko Aneli - rekao je Bebica.

- Govorio si kod Drveta mudrosti da si sumnjao u planove koje ste kovali za budućnost - rekao je Tanasijević.

- Mi napolju nemamo taj problem, ona sama kaže da joj se ne izlazi i tako dalje...U našoj raspravi je ona rekla to za mamu, ja znam koliko me je žena volela, stvarno sam osetio da me neko poštuje i voli i onda mi je to napravio haos u glavi...U raspravi mi je rekla da je njena mama za sve bilo u pravu, to mi se odmah sve spojilo, ali eto, rekla mi je da je to namerno rekla - rekao je Macanović.

- Tvoj odnos sa Miljanom Kulić je čudan, ona se obraća tebi u haosu sa Mateom da je zaštitiš, a ovamo te je pljuvala - rekao je voditelj.

- Ja sam joj rekao da u meni nema potrebe da vidi neprijatelja, rekao sam joj da to što je bilo, bilo je, sve ćemo ostalo da rešavamo na sudu - rekao je Bebica.

Autor: Nikola Žugić