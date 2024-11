Ne štedi reči! Sofija žestoko napljuvala Terzu, pa spomenula i Aleksandru (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Sofija Janićijević sedela je sa Dačom Virijevićem i Sandrom Obradović, te je tom prilikom napljuvala Boru Terzića, svog bivšeg dečka.

- On je sam ishisterisao, rekao da mu je žao što je u vezi, a pozadina svega toga je što on mene pita: "Je l' sam ja tebi blam? Je l' se ti kaješ što si sa mnom? Gledaš me sa nekim poniženjem. Gledam kako ti je žao što si sa mnom". On kada se vratio, grlio me je i pričao da je jedva čekao - rekla je Sofija.

- On meni kaže: "Šta ti mene gurkaš? Ja imam pravo da se družim s kim hoću". Prvi je rekao da će sve i svašta da kaže na nominacijama - rekao je Dača.

- Ima jako loše mišljenje o Aleksandri, a ja ne želim da budem s takvim likom, kraj i tačka. Mi delimo stvari, ona ustane i ukanali me, ona je dvolična - rekla je Sofija.

- Htela je da isprovocira Jelenu, ja joj iz sprdnje kažem: "Hoćeš da kažem Jeleni da Ivanu šalješ pozdrave", a ona kaže: "Radi kako misliš da treba" - rekao je Dača.

- Čudno mi Lukino komentarisanje za mene, naveo me danas na glasanju - rekla je Sofija.

Autor: Nikola Žugić