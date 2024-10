Bio bi sa mnom da nismo ovde: Kiki Star progovorila o simpatijama prema Kristijanu, odnosu s Lakićem, pa urnisala Božu Džonsa (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditeljka Milica Kon sela je u "Trač Pab" sa Kiki Star, te je sa njom sumirala njeno učešće na Farmi i međuljudske odnose.

- Hajmo da pričamo malo o Kristijanu. Videli smo da mu se blago udvaraš, on je slušao i otkud on na tvojoj meti - pitala je Milica.

- Kristijan kao Kristijan je baš muškarac kog ja tražim. Ima muški stav i zna šta hoće, sviđa mi se njegov karatker i ponašanje. Ja ništa nisam primetila sa njegove strane, mislim da me gleda kao dete njegovo - rekla je Kiki.

- Šta ti se kod njega najviše dopada, šta te je prvo privuklo - pitala je Milica.

- To što je pravi muškarac, kada lupne o sto svi zaneme (smeh)...Mislim da misli da se ja šalim, ali nisam primetila da mu ne prijam. Mislim da mu prija što ga ja malo uhodim. Ne, iskreno ne volim da uhodim, ali kada mi se neko sviđa uporna sam, mislim da mogu svuda da uspem. Mislim da Kristijan ne voli što sam ja transrodna osoba - rekla je Kiki, a onda je otkrila da je bila sa oženjenim muškarcem:

- Bila sam sa oženjenim muškarcem koji ima decu, nije mi bilo lepo što je oženjen, ali mi je bilo u odnosu s njim...Mislim da Kristina nema problem sa mnom i da ovo gleda kao šalu - rekla je Kiki.

- Šta je bilo sa Lakićem - pitala je Milica.

- Iskrena da budem, ako bih birala perfektnog muškarca, uzela bih od Lakića izgled, a od Kristijana stav. On me poljubio u obraz drugarski i nadam se da je bilo drugarski, a ako nije, ne znam šta da kažem. Fizički mi se jako sviđa, a ne dopada mi se njegovo razmišljanje. Ja smatram da bi Lakić imao sa mnom s*ks napolju - rekla je Kiki Star.

- Šta misliš, koja devojka se Kristijanu dopada, da nisi ti u pitanju - pitala je Milica.

- Mislim da mu se nijedna ne dopada...Ima njih dosta, na primer Sneža, Aleksandra Jakšić je zaljubljena, Lili - rekla je Kiki Star, a onda je progovorila o pomirenjima sa farmerima:

- Ja shvatim da sam pogrešila, da bi to moglo drugačije da bude i nemam problem da priđem nekom i kažem: "Izvini, pogrešila sam". Ja imam dosta grešaka i ja se iskreno nadam da će Bog da mi oprosti zbog mojih grešaka - rekla je Kiki i onda je progovorila o sukobu sa Božom Džonsom:

- Boža je jako bezobrazan...Desilo se to da sam ja bila ljubomorna na Snežu što je prišla Kristijanu, zasmetalo mi je. Prišla je i stavila je ruku na njegovo rame i ja sam nju ubacila u kupatilo gde su bile kokoške. Ja sam htela da je ubacim tamo da ne bude sa Kristijanom i Boža se ubacio tu ničim izazvan, napao me je i vređao me je. Psovao me je i rekao mi je svakakve uvrede. Prišao je više što se uplašio od mene, samo je prišao i rekao da sam ja njegova sestra...Ja smatram da on nije muškarac, smatram da voli muškarce i žene, ovde se pravi i ovo je njegova maska. Nemam lepo mišljenje o njemu - rekla je Kiki.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić