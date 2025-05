Matora ne odustaje!

Voditelj Milan Milošević postavio je sledeće pitanje Stefani Grujić.

Da li se ipak malo kaješ što nisi dala šansu opet Matoroj nego si se pomirila sa Munjom?

- Ne kajem se nego sam srećna što smo završile odnos pa i na ovakav način. Smatram da smo mnogo ranije trebale da završimo. Nije bila ljubav kad pogledam iz ovog ugla - rekla je Stefani.

- Meni je isto ovako pričala za Munju. Normalno mi je da ovako priča. Za mene postoje dve opcije što se nje tiče. Jedna je da me stvarno volela i da je sve iznela iz povređenosti zbog Dragane. Druga je da je sve uradila taktički jer je želela da me oblati. U nekim situacijama se slažem da je otišla u ekstrem. Uradila sam sve onako kako sam osećala, jer sam osećala ljubav. Proradilo mi je u nekim situacijama sažaljenje. Tad je htela meni Munju da predstavi kao trip. Nisam lagala za Terzu. Besmislen mi je njen ulazak. Sestra mi je rekla da me ništa nije lagala. Dobacila si Dragani: "Ja sam te bar priznala", a sad se pereš zbog našeg odnosa - rekla je Matora.

- Kajem se. u debelim go*nima sam zbog tog odnosa - rekla je Stefani.

- Danas mi je zaparalo uši kad je Stefani pisala papiriće, za razvod roditelja. Gde sam malo razmislio da moram i ja da spustim loptu zbog razvoda, a Matoroj je bio bitan samo njen papirić. Eto koliko je ja volim, a eto koliko si je ti voleo - rekao je Munja.

- Ona i ja smo bile u situaciji koja je jako teška. Stefani je takva bila i to je u njom karakteru. Onda ona nije normalna ako je volela tebe, a bila sa mnom - rekla je Matora.

- Ja nisam imala emocije prema Munji. Ja se ovde ne perem iako mogu i imam pravo - rekla je Stefani.

- Nije normalno da živiš sa lezbejkom, a voliš oca svoga deteta. To je lično za mene poražavajuće. Jesam je sa Draganom prevarila, ispala sam loša. Ona je odlučila samo mene da blati - rekla je Matora.

- Ne treba da te zanima da li sam te volela ili ne - rekla je Stefani.

Autor: A.Anđić