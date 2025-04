Korda sateran u ćošak! Na sve moguće načine pokušava da prevesla Anu: Ostaje pri svom stavu lažova (VIDEO)

Ne odustaje od laži!

U toku emisije "Pretres nedelje", došlo je do rasprave između Ane Nikolić i Stefana Korde, gde su na sve moguće načine ukućani pokušali da ga ubede da kaže istinu.

- Krivo mi je za moje postupke što brzo planem, ne dam joj da priča, imam postupke koji nisu normalni. Smatram da ako je volim treba to da ispravim. Ja nju volim. Uradiću sve da ispravim. Rekla je da je pustim i da joj dam vremena, da vidimo kako ću da se promenim - rekao je Korda.

- Jednom budi iskren i kaže kako je počelo, koja je komunikacija. Reci istinu. Kako ležiš sa mnom u krevetu, a lažeš me. Pričaj istinu, jako ružno izgleda - rekla je Ana.

- Ja nemam njen broj telefona, ne može me niko nabediti - počeo je Korda.

- Počeo je da je zove, a ona je rekla da je sa društvom na muzici - ispričao je Milan.

- Slušaj, ja sa njom nisam pričao. Ona jeste meni poslala broj, ali nismo pričali - nastavio je Stefan.

- Šta si ti nju pitao za sviđanje? Zašto me lažeš - pitala je Ana.

- Ne lažem - branio se.

- Hoću lično od tebe da čujem istinu. Mogao si to da mi kažeš kad smo krenuli ovamo - rekla je Ana.

- Ja sam to tebi rekao neki dan - ograđivao se.

- Ne, nisi. Posvađali smo jer je mešao alkoholna pića. Kad smo se vraćali pretio si mi da ćeš iskočiti iz auta. Meni je novčanik pun. Ispadam ja budala - počela je Ana.

- Ti si mnogo pametnija od njega, treba da ga skloniš od sebe. Od*ebi ga, a ne da čekaš 40 dana - ubacio se Bebica.

- Smešan mi Bebica. On ima d akomentariše nešto za nas dvoje, a kad se on i Teodora posvađaju, uhodi je - ubacio se Korda.

- Lepo priznaj - rekla je Ana.

-Oni hoće da mi raskinemo. Da priznam pa da se raz*ebemo - rekao je Korda.

- Eto, priznao je. Hoću da čujem celu istinu - rekla je Ana.

- Stvarno nemaš gde više, priznaj - ubacio se Gastoz.

- Bilo mi je krivo kada te ovde maltretirala. Mi smo izašli napolje, ja sam uzeo telefon. Posle toga, ona je prva stupila u komunikaciju sa mnom. Ja sam hteo da saznam zašto me kači na storije, da li hoće da tuži moju Anu - počeo je.

- Ti sad praviš sprdnju sa mnom - ubacila se Ana.

- To što ste ti i Milan rekli, vaše reči se poklapaju. Ja njen broj telefona nemam, niti mi treba. Ona mene jeste zvala na instagram, ja joj se nisam javio, kasnije je počela ponovo da me zove. To sam ti rekao neki dan na vratima - nastavio je Korda.

- Slagao je televiziju i narod. Imaj dostojanstva ženo - ubacio se Uroš.

- Ja ostajem pri svom stavu - rekao je Korda kroz smeh.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić