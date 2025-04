Neuništiv! Korda ne odustaje od Ane, Stefani iskoristila priliku da joj otvori oči: Bolje što ne znaš šta je još radio... (VIDEO)

Ne odustaje!

Stefani Grujić iskoristila priliku da Ani Nikolić otvori oči po pitanju Korde. Pridružila se i Milena Kačavenda.

- Muke. Danas mi deluješ oštije - rekla je Stefani.

- Moram - kratko je odgovorila.

- Pričala sam jutros sa njim. Ja gledam sa ženske strane. Bolje da joj kažeš sve, ako izađe i bude videla sve ti si za nju mrtav. On mi kaže da ne zna šta da radi. Pitala sam ga šta ga je to ponelo da to radi i na taj način. Šta je on sve radio, a ti ni ne znaš, nikad nisi saznala. Bolje, manje je bolnije - rekla je Stefani.

- A tek je izašao, na taj način. Šta će tek raditi za mesec, dva - rekla je Ana.

- Neće Ana tebe da izdržava ceo život, bre - rekla je Stefani

- Na šta to liči, treba da se bori za vas - rekla je Stefani.

- Odje*i go*na - ubacila se Milena.

- Bio je malo tu. Rekla sam da hoću da spavam i stavila ono na oči. On je otišao, video da ga ignorišem - ispričala je Ana.

Autor: A.Anđić