Peca i Barbi ukrstili glasove, a on iskoristio priliku da joj se nabacuje, pa upitao: Šta treba da ti pevam da te smuvam? (VIDEO)

Ne odustaje!

Peca Lazić i Bojana Barbi od samog ulaska imaju prijateljski odnos, iako je Peca nekoliko puta pokušavao da joj se približi i da joj se nabacuje, bio je odbijen. Danas su se okupili oko šporeta u kuhinji, pa zapevali zajedno, a on je koristio priliku da joj još jednom da do znanja da mu se dopada.

- Vidiš da ti nisi normalna, sluša ovaj šund -rekao je Peca.

- To su Pesme, to su hitovi, Slavko Banjac, Vesna Zmijanac, Ceca, Brena... To su hitovi, to što ti pevaš je ujžas, kako kreneš neku pesmu koja me uspava -rekla je Barbi.

- A šta treba da ti peva neko ko te muva? Šta treba da ti pevam da te smuvam. Tako je moj ćale smuvao moju majku pre trideset godina -pitao je Peca.

Autor: M. Vićović