VIŠE NEĆE DA ĆUTI! Dača zapretio Sofiji zbog Sofi, Anđela skočila kao oparena na Karića: Gastoz im je fejk jer su SUJETNI i ISKOMPLEKSIRANI, a inače nas on ne komentariše! (VIDEO)

Voditelj Milan Milošević dao je reč Sofiji Janićijević kako bi prokomentarisala odnos Mateje Matijevića i Sofi Tkačenko.

- Ja moram da kažem, pošto ovde pričamo o tome šta pričamo Sofi i ja. Ako budem totalno iskrena, ja sam prva želala da bude sa mojim Dačom, uvek kada smo pričale o tome, govorila mi je što se ne slažu i šta mu smetaju. Ja sa Sofi pričam onako iskreno, kao dve devojke, ja sam njoj rekla da ako ima emocije prema Mateji, a ima ih, treba direktno da priča sa njim i da mu kaže. Ona meni kaže: "došlo mi je da ga ugrizem", ja joj kažem kao drugarica i sestra da treba da razgovara sa njim i da ako joj je teško i da ne može da iskontroliše, onda treba da se skloni. Dača nju ne uhodi, on joj ne prilazi, znači Dača je isključen iz priče vas dvoje totalno - rekla je Sofija.

- Rekao je da ako još jednom čuje da savetuješ za Mateju, da mu se ne obraćaš - rekao je Milan.

- U pravu je - rekla je Sofija.

- Ja sam spreman da se posvađam sa celom kućom i da stanem na Sofijinu stranu, bila ona kriva ili ne. Kako ona može da daje Sofi savete za Mateju, šta treba ja da dajem savete Terzi za Slađu?! Naravno da joj ne bi bilo prijatno, evo ja sada kažem, ne sme da daje savete - rekao je Dača.

- Ja moram da kažem sve što pomislim. Mateja je rekao da mu je super ovako i da će se družiti do kraja i napolju šta bude kada bude, a kada je ovaj čovek rekao da će da bude u vezi sa mnom do kraja, bio je fejk, a Mateja nije - rekla je Anđela.

- Ja ne znam gde je ovo uporedivo, gde je ovde paralela?! Bilo bi vrlo da sam ušao s Sofi u vezu - rekao je Matijević.

- Ja se ne slažem sa Anđelom, podržavam te, ali ovo što si ti rekao ljudi trpe - rekao je Gastoz.

- Ovde sam ja iskorišćen da se opere neka situacija - rekao je Mateja.

- To je na vama, šta imam ja s tim?! Meni od prvog dana Snežana bila na prvom mestu, kod tebe to nije tako, to je tvoj problem Anđela - rekao je Mića.

- Jedno je realno stanje, a drugo je da ti je neko drag. Meni Uroš može da bude drag do kraja života, ali mu svaki dan ponavljam da ne provocira ljude - rekla je Anđela.

- Ja razumem, izvinite što je nisam zaprosio 9. septembra, izvinite molim vas - rekao je Gastoz.

- Ja kroz par rečenica objasnim samo vaše pristrasno komentarisanje. Hteo je još jednom Karić da kaže da smo fejk, a inače je neko ko nas ne komentariše i ne meša se. On će da bude fejk svima njima jer ga mrze, jer su sujetni i iskompleksirani - rekla je Anđela.

- Ja provodim vreme i sa Sofi i sa Matejom, njega dobro poznajem, sigurna sam da prijaju identično. Nada je nada, ne postoji lažna nada. Može napolju svašta da se desi. Mene zanima da li je komentarisanje bilo iskreno kada je Anđela govorila za Sofi da je ona nju istakla ovde, da Sofi nije postojala, da je ona nju poslala u Šiša bar ili sada kada je rekla da joj je Sofi autentična - rekla je Ena.

Autor: Nikola Žugić