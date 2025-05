U ŠOKU: Karić otkrio zbog čega je on gospodin, a Gastoz nije, Anđela odmah skočila (VIDEO)

Šok!

Naredno pitanje koje je voditelj pročitao bilo je za Nenada Marinkovića Gastoza:

- Rekao si Kariću da nije pravi gospodin jer je rekao Anđeli da proguta iako je ona to njemu rekla, a kakav si ti onda gospodin kada si sve rekao za Enu?

- Najgori gospodin, je*ao me pas kada sam to rekao Kariću, sram da me bude - rekao je Gastoz.

- Sram da me bude, sada mi je Anđela da sam pi*ka, možda sam tada mogao da prećutim ali me je i Uroš provocirao, pa sam joj uzvratio da proguta, jer je bilo tako, ali ona sve vređa sada, pa i Miću - rekao je Karić.

- Moj momak se komentariše na sve moguće načine, a drugima se ćuti - dodal je Anđela.

Anđela se nije smirivala, te su se ona i Gastoz posvađali saLepi Mićom.

- Nebitan si jadniče matori, fosilu - dodao je Gastou.

- Ja sam kriva što sam rekla Kariću te neke stvari, i što mi je on vratio - dodala je Anđela.

Autor: N.B.