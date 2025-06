Ostao u šoku: Karić tvrdi da Anđela ne može niže da propadne u svojim lažima (VIDEO)

Šok!

Darko Tanasijevića je nakon razgovara sa Urošem Stanićem podigao Stefana Karića_:

- Smatram da ću ispasti budala ako budem ovo komentarisao, ako je njen dečko prihvatio sve,što bih ja to radio. Ja smatram da on njoj ne treba da bude neko ko ima cigare ili šta već. ANđela je sama dovela sebe u ovu situaciju. Da je prvog dana ispričala kako je bilo i šta je bilo pre dve godine. Ona svaki dan dodaje nešto., dosta je nelogičnosti, dosta kontraditkornosti kod nje - rekao je Karić.

- Koje stvari tebi smetaju? - upitao je Darko.

- Meni je jasno da on nema poverenja, iako to pokušava da sakrije, sada ona njegova rečenica da će oni ostaiti zajedno. Moram da kažm da njemu Anđela nije najbolji prijatelj u kući Gastozu - rekao je KArić.

- To što je on meni slao to ne znam što je radio, pogotovo sa svim onim što se piše -- rekla je Anđela.

- Ona je sama sebi napravila ovo, sama sebi skače u suonak sa lažima - objasnnio je KArić

Autor: N.B.