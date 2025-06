NE MOGU OČIMA DA SE GLEDAJU: Anđela stavila Karića i Gastoza na stub srama zbog druženja, tvrdi da su se urotili protiv nje! (VIDEO)

Šok!

Tokom emisije koju vode Teodora Delić, Nenad Macanović Bebica i Dača Virijević, umešali su se Borislav Terzić Terza, Danijel Dujković Munjez, Mateja Matijević, Ivan Marinković i Nenad Marinković Gastoz rešili su da poremete gostovanje Anđele Đuričić, te su uspeli da na početku njenog izlaganja, oni budu tonski jači i umešaju se u emisiju.

Međutim, to je bilo kratkog daha, te je Anđela uspela da kaže kako se oseća.

- Anđela, kako reaguješ na situaciju u kojoj se nalaziš? Kako gledaš na druženje Gastoza i Karića? - upitao je Dača.

- Ja sam Karića uvredila samo jednom. Karić je zbog Gastoza izašao iz budžeta, on je istakao da je iskopleksiran, a sad provode vreme zajedno. Mene to ne ugrožava, iskreno. Sa Krićem sam bila dobra, više nisam, ali zaista ne ne mogu da verujem da sad , nakon svega, on postaje dobar sa Gastozom. Nakon onakvih reči, oni su braća, a ne mogu očima da se gledaju - kazala je Anđela.

Kako ti deluje zbližavanje Sofije i Terze? - upitala je Teodora.

- Oni su koristili saznanje da je Milica sa Rajačićem kako bi sebe oprali, sad ih ništa ne zanima - kazala je Anđela.

- Gastoz je maločas rekao da je Sofi folirant, da li to radi da bi se tebi približio? - upitao je Bebica.

- Ja sam odavno rekla da je ona folirantkinja. Što se mene tiče, to je tako, a on ne trba da govori takve stvari, nego da se malo potrudi oko tog odnosa - kazala je Anđela.

