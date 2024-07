Ništa se nije desilo: Jelena na sve načine pokušava da se opere od Rajačića, tvrdi da su se svi urotili protiv njenog braka! (VIDEO)

Šok!

Jelena Marinković je bila naredna sagovornica voditelja Darka Tanasijevića, te je progovorila o odnosu sa Urošem Rajačićem. Međutim, ona je i pored tvrdnji velikog broja učesnika da su bili intimniji negirala sve navode.

- Kako si? - upitao je Darko.

- Malo sam besna. Iskreno, na Stefani sam jako ljuta i besna. Za mene je izdaja da mi se namesti ovakva priča - kazala je Jelena.

- Šta postoji između Uroša i tebe? - upitao je Darko.

- Apsoluto ništa. Mi nismo nikada ni pet minuta razgovarali - kazala je Jelena.

- Šta je bilo onda u zatvoru? - upitao je Darko.

- On je došao posle mene, imali smo samo jedan dušek i tu je pored mene legao. Ništa nije bilo. Nemam emocije nikakve, ne gledam ga. Ceduljice nikakve nisam pisala - kazala je Jelena.

- Da li si svesna koliko si čudna? Zbog čega Ivanu nisi pokušala ni da objasniš, ako si već u pravu za sve - upitao je Darko.

- Bila sam u šoku. Nije mi prijatno. Ne mogu sad da kažem da mi ovo odgovara - kazala je Jelena.

- Ti si u petak rekla da Ivanu i tebi već neko vreme ne cvetaju ruže u braku - kazao je Darko.

- Regovala sam tad na prvu, jer me je terao da krenem da pričam, a ja sam želela da čujem prvo šta se priča. Jako me je razočarao kad me je uvredio - kazala je Jelena.

- Kakav vam je odnos bio kad je Ivan izašao iz prošle sezone rijalitija? - upitao je Darko.

- Nismo imali neke preterane rasprave, osim te vantelesne, koja je pravila problem. To je bilo u planu pre nego što je Ivan ušao u prošlu sezonu, kao i nesuglasice oko biznisa koji sam ja htela da pokrenem biznis, a on nije bio za to - kazala je Jelena.

Autor: S.Z.