MUK U IZOLACIJI: Ena Čolić priznala kakve je probleme imala sa SINOM, pa otkrila sve detalje ponižavanja u školi ZBOG NJE! (VIDEO)

Nikome nije lako!

Ena Čolić otvorila je dušu Stefanu Kariću i Ani Spasojević tokom boravka u izolaciji, pa progovorila o problemima sa sinom

- Matija je sad u periodu kad mu treba očinska gigura. Možda su se zbližili sad ili će tek u ovom periodu. Matija je baš specifičan. Zagrlila sam ga za Novu godinu, a on mi je rekao: "Ajde, šta ti je". Kad je bio mali, pa kad me kritikuju on kaže: "Nemoj tako da pričaš o mojoj mami". On nema osećaj dok smo živeli sa mojima. Na istom smo nivou po nekim interesovanjima. Voli me najviše na svetu. Ne priča ništa, ne druka nikoga. Smanjena mu je ocena iz vladanja, ja nisam htela da pričam sa njim. Bila sam ljuta, mogao je meni da napravi problem. Uvredio je neku devojčicu na osnovu fizičkog izgleda. Rekao joj je da operiše go*no sa face. Njen tata je policajac, pa su došli u školu i napravili haos. Posle mesec dana me pitao da dođu dva druga id rugarica i pitao me: "Je l' ti teško da napraviš palačinke?". Ja sam rekla da dođu. Njegova drugarica ima osamdeset kilograma, a ja ne gledam tako ljude i decu na osnovu fizičkog izgleda. Ona je došla pored mene i rekla: "Rekao mi je Matija da je u kazni. Nije u redu to što je ona njemu rekla prva". Ja sam je pitala šta je rekla, a on je ćuta dok sam mu mozak ispirala tada. Imali su fizičko sa drugim odeljenjem i pokačili su se nešto oko između dve vatre, a ona mu je rekla: "Mama ti je ku*va", a on je odgovorio: "Ti moju mamu ne posznaješ", a onda je ona počela d aponavlja: "Onlifens, onlifens" - ispričala je Ena.

- A ti nemaš? - pitala je Ana.

- Ne. Imam slike u kupaćem i vešu na Instagramu. On je njoj rekao: "Ako moja mama ima ti se onda pretplati. Ti si samo ljubomorna što je lepa i zgodna", a ona je rekla: "Naravno da je lep kad je cela izoperisana", a onda je on njoj rekao: "Nije meni mama izoperisana, nego je tvoja stara". Zamisli da je drugačije dete. On njoj odgovara najlaganije, hladan je previše. Onda je ona nastavila da dobacuje, pa je on njoj onda rekao: "I tebi bi bilo bolje da operišeš to go*no na obrazu" - ispričala je Ena.

Autor: A.Anđić