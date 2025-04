Oproštaj od vrtića: Enu Čolić sestra žestoko prekorela zbog odnosa sa Pejom, pa priznala da li ima prava na još grešaka! (VIDEO)

Nije joj lako!

Ena Čolić naredna je pročitala svoju čestitku od porodice, a ona nije bila nimalo srećna zbog reči koje joj je napisala njena rođena sestra Nevena.

- Ena Hristos Voskrese. Nadam se da ćeš ovog puta zaista pročitati pismo više puta. Prvo trebaš da znaš da te se niko nije odrekao, to moraš da znaš. Nisam sigurna da na tebe mogu da utiču bilo čije reči, ali psovke, uvrede i sve ostalo mogu da naškode samo nama. Ukoliko misliš da nas ljudi poistovećuju sa tobom, onda tako nastavi, a mi ćemo se potruditi da budeš svesna svojih grešaka. Dobila si podršku od svih nas, iako smo ti rekli da od našeg oglašavanja nema ništa. Bori se i dalje, ali dostojanstveno. Veza sa Pejom, dok je bila lepa da, ali ovo sada nije ljubav. Samo prestani da se ponižavaš i priseti se imena tvoje prve zbirke, zove se: ''Oproštaj od vrtića'', pozdrav veliki svima - glasila je čestitka od Enine sestre.

- Nisam ovo očekivala, ali dobro. Ne dopada mi se što su na ovaj način pričaju o Peji. Protumačila sam njene reči da ja Peju titram i ljubim, a on meni to ne uzvraća. Grešila sam ja, grešio je on. Verovatno se teško prelazi preko nekih bolnih situacija. Peja je za mene jedan zauvek dobar dečko, jako mi je žao što sam iznela neke stvari koje mi je pričao tajno. Možda stvarno nismo jedno za drugo,

Autor: N.Panić