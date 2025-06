PREDALE ŠTAFETU: Poršelina i Kristina kukaju nad svojom sudbinom sa Terzom, Slađa puca od sreće zbog susreta sa Albom ! (VIDEO)

Nije joj lako!

Slađa Lazić Poršelina i Kristina Buđevac iskoristile su priliku dok drugi ukućani spavaju kako bi porazgovarale o Borislavu Terziću Terzi.

- On je mene krenuo baš da vređa, pa sam ja spustila loptu. Za rođendan velikog šefa me izvrešao, a ja sam debil imala se*s sa njim - pitala je Kristina.

- Ja sam želela zato što on meni nije rijaliti. Ne mogu podneti da ga zovem na svoju slavu ili negde kod mojih a da ja on ovako vređao. Nije monstrum, a zapravo jeste. Bila sam zaslepljena i nisam gledala kakav je on. Kome on treba? Treba Sofiji? Naravno da ne, videćemo napolju. Čula sam da je Alba prelep, prezgodan i prebogat i da joj je kupio džipa. Popiću piće sa njim sto posto. Je*i ga. Karma je kučka. Ja ne podnosim kad on vređa Milicu, to je mama njegovog deteta. On je njoj upropastio život. Zamisli da sam ja trudna sa Munjom i da ga pustim u rijaliti, da me prevari sa drugom ženom. Zamisli kako bi bilo mojoj mami. - rekla je Slađa.

Autor: A.Anđić