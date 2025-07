VUČEM TRAUME OD MALENA: Aleksandra sa suzama u očima progovorila o bivšem mužu, pa istakla da ne veruje Milovanu ni reč! (VIDEO)

Nije joj lako!

Voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Aleksandrom Nikolić o njenom pomirenju sa Milovanom Minićem.

- Vratila si ljubav, sve cveta i gori - rekao je Drako.

Gori, ali, uvek stoji to ali.To je sve ono što je bilo, što sam mislila da je realno i iskreno. Saznala sam od njega da je sve to bila laž, on je mene lagao sve bukvalno. Ispričao mi je sve detaljno, ne znam ni da li je trebao - rekla je Aleks.

- I se*s ste imali - rekao je Darko.

- Nama je to uvek bilo dobro. Nikad nije došlo do raskida jer je došlo do zahlađenja. Toliko me mori i muči da bih mu sto puta rekla, onda nam pokvarim dan. Ne verujem mu ništa - rekla je Aleks.

- Kako da poverujemo sad tom čoveku da će sve biti bolje i drugačije? - pitao je Darko.

- Ne znam. On ima neke osobine koje ja cenim kod muškarca, a drugi to nisu imali. On je mene time osvojio, tom pažnjom. Ne znam kako ću preko tih stvari. Meni treba partner. Ali taj dvostruki život do te mere... - rekla je Aleks.

- Sa čim se ti boriš? Koje su to tvoje životne traume? - pitao je Darko.

- Ja sam i bivšem mužu dala sto prilika. Uvek poverujem, poverujem, poverujem! Kad pomislim šta me čeka. Vučem ja od malena jako loše stvari, ali neću kukati ima i gorih stvari. Mi i kad smo iskreni i plačemo kažu da je patetika. Ljudi zbog mog izgleda pričaju svašta, zbog toga delujem jako. Kad sam pričala istinu govorili su da mi je lako. Mene ni moj tata ne poznaje dobro. Kad se oslonim doživim loše. Mama mi stalno govori da budem samostalna, ali mi treba taj neko, emotivna sam. Milovan je svaku moju bol proživeo sa mnom. Uroša je bolelo briga i kad me boleo stomak. Nisu ga nikad zanimale moje emocije. Kad smo bili mladi ja i Uroš lepo smo se slagali. Kad smo bili prijatelji bio je mnogo bolji prema meni, ali kad sam ostala turdna to je bila transformacija. Bilo je emocija sam moje strane, a on je bio emotivnohendikepiran. Najviše bih volela da dođem do velikih para da sebe obezbedim, pa da pustim vreme. Ja sam relka da je najbolje da izađem napolje i budem sama, on se iznervirao. Opet me bari na iste fore. Znam da me negde voli, ali se pitam da li voli tu ženu. Napravio mi je kolaps od tog razvoda. Uroš je švalerčina koja menja žene. On je mene šest godina muvao i onda sam na kraju ja njega smuvala za jednu noć. Imala sam jednog lepog momka. Bojim se da ne odem dublje, ali ne znam kako da mu verujem. Volela bih da budem samo srećna. Ovo što ne verujem nikome će me dokrajčiti - ispričala je Aleksandra, pa dodala:

- Uroš je platio Milovanu advokata samo da se tera taj postupak dok sam ja ovde. Definitivno ću biti sama kad izađem. Milovan je posesivan lik, juri - rekla je Aleks.

Autor: A.Anđić