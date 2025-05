Traume vrište iz nje! Matora ispričala šta joj smeta kod Dragane, pa uporedila sve s vezom sa Stefani, ne želi da bude maltretirana više (VIDEO)

Nije joj lako!

Jovana Tomić Matora ispričala je Đoletu Kralju i Slađi Lazić šta je primetila u ponašanju Dragane Stojančević što joj smeta.

- Sad ulazim u izolaciju, a ona me pita: "Hoćeš da čuvaš sad ovu kutiju za uspomenu i dugo sećanje?". kao što mi je dala jednu čokoladicu. To nije normalno. Šta će biti napolju kad izađem i odem sa društvom sama? Šta treba kao ova kad kasnim kući 15 minuta da me prebije kao vola u kupusu?! Svaka me riba maltretira. Ja sam baš ljubomorna i posesivna. Ja se obesim za čoveka, ne vežem, nego obesim, ali ovo... Šta će biti kad odem sa Ciletom negde? - ispričala je Matora.

- Istina je - rekla je Slađa.

Autor: A.Anđić