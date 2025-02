'REKAO JE DA VIŠE NE ŽELI OVO, DA NE ŽELI MENE' Andrea se zbog Saleta slomila na komade, Kristijan pokušava da je uteši (VIDEO)

Nije joj lako!

Andrea Anđelković je zamolila Kristijana Golubovića da se osame, kako bi mu se požalila na ponašanje njenog dečka Saleta Luksa.

- Samo mi je rekao da ne želi ovo, da ne želi mene i da od njega pravim nešto što nije -rekla je Andrea.

- On je narkoman u glavi, želi da se zaje**va, da juri žene -rekao je Kristijan.

- Kiki, ovo nije pošteno -rekla je Andrea.

- Ovo je poštenije nego da te laže. Velika mu je kriza, ali nije ovo kraj -rekao je Kristijan.

- Ja sam samo želela da mu budem tu, da mu bude lakše. Sve sam uložila u ovu vezu -rekla je Andrea.

- Rea, ako njega briga za to, šta koga boli ku**c. Za takvog čoveka moraš mnogo da se trudiš, mnogo da daješ i mnogo da patiš -rekao je Kristijan.

- On je meni rekao da sam anđeo i da me voli. Svu ljubav sam mu dala. Kad mi je rekao da je ostario pored mene, nešto me je tako steglo u grudima, ne znam kako da ti opišem -rekla je Andrea.

- Nemoj da očajavaš, ovo su krize, ništa nije izgubljeno -rekao je Kristijan.

Autor: Iva Besarabić