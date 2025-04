Ponelo ga! Ana želi distancu jer se plaši Korde, više nema oca da je zaštiti, smatra da je zaslužila boljeg muškarca (VIDEO)

Nije joj lako!

Drvo mudrosti pozvalo je Stefani Grujić u Rajski vrt, kako bi sa njom porazgovaralo o svim aktuelnim situacijama u Beloj kući.

- Šta se dešava između tebe i Korde - upitalo je Drvo.

- Trenutno užasno. Nisam zadovolja njegovim ponašanjem prema meni. Iznenađena sam i povređena. Smatram da je najmanje uz mene, dok od drugih ukućana imam podršku. Svi su saznali za to šta je on radio i napadaju ga, a ja se slažem i znam da to nije lepo, nisam to zaslužila. Ne mogu da trpim njegovo ponašanje. Sa treba da bude sa mnom u miru, jako sam tužna, fizički jesam ovde, ali psihički sa porodicom. Tamo sam sa mislima. Sad kad treba da ćuti sa mnom, uz mene da bude, on se tek sad aktivirao. Sad se smeje. Njemu sve prija, ponelo ga. Izdao me da ponašanjem, stvarno to nisam očekivala. To njegovo dranje na mene - počela je Ana.

- Teške reči si mu izreklča u poslednoj svađi, da li sztvarno to misliš i da li se stvarno plašiš njega - upitalo je Drvo.

- Stojim iza svega što sam rekla, Ja ga volim i dalje, i on mene, ali za to treba vremena. Izbegavam ga. Ja sam sebi zacrtala u glavi. Ne sviđa mi se to - nastavila je Ana.

- Obećavao je da će se promeniti i da će raditi na tome - istaklo je Drvo.

- Da, jeste. Obećavao je. Koliko puta sam ga smirivala. Držala sam mu lekciju, budi malo smireniji kad smo u žalosti. Kad je lupio za sto, ja sam se tako cimnula. Da se tako plašim, nije realno. Kad se tako ponaša, koja žena se ne plaši takvog muškarca. Svi se okreću i gledaju me kao da će užas da bude. Od kada mi je otac preminuo, on se promenio prema meni. Njegovo dranje nije samo jednom dnevno, nego više puta dnevno. Ne znam da li želi neku pažnju, ali je mnogo ružno. Da li njega sad radi rijaliti ili zato što sam ja sad ostala siroče, pa može da radi sa mnom šta hoće. To me boli, ako misli da ako nemam oca da može sa mnom da se igra - rekla je Ana.

- Šta i kako planiraš dalje - pitalo je Drvo.

- Želim distancu. Želim na celu priču da stavim dalje. Želim da nastavim učešće sama, biće mi teško, ali mogu ja to. Možda sam boljeg muškarca zaslužila - nastavila je Ana.

- U redu, Ana. Glavu gore i slušaj svoje srce - završilo je Drvo.

Autor: A.Anđić