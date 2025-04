Nije joj lako!

Rada Vasić bila je naredna sagovornica voditelja Darka Tanasijevića, a ona je ovom prilikom govorila o Ani Nikolić i Stefanu Kordi, za kog tvrdi da neće više ući u njenu kuću.

- Rado kakve su ovo muke sa Kordom? - upitao je Darko.

- Teške su mi muke, imam za njega da kažem sve najgore. Ti si novinar i znaš šta ga pitaš, a on sve laže. Ja sam došla da budem ovde uz moju Anu i da ona ne bude sa njim. Ja vidim svojim očima da ona ide opet za njim, ali i kao da jedva čeka da joj priđe - rekla je Rada.

- On tako samouvereno priča da će se oni pomiriti - rekao je Darko.

- Pa da, ne znam iskreno. Ne može nikad da se zaboravi šta je on uradio i to nikad neće izbledeti. Sve uvrede na račun mog muža, nikada neću zaboraviti. Ja znam da Stefan Korda kada bi došao kod nas, moj sin bi ga prebio. Nikada ne bih dovela sinu problem u kuću i da ide u zatvor zbog njega. Kod nas Roma je najteža stvar da pominješ mrtvu osobu. To nema smisla i zamisli on posle toga da uđe kod mene kuću i da pije i jede - rekla je Rada.

- Da li vi ovih dana pronalazite način da priđete Ani i odvojite je od njega? - upitao je Darko.

- Svi pokušavaju da joj otvore oči, ali džabe očigledno. Mislim da se Ana Spasojević nije zaljubila u njega, ali on u nju jeste - rekla je Rada.

- Šta se dešava sa drugim odnosima u kući? - upitao je Darko.

- Evo da budem iskrena, ne znam zašto je ponizio Luka onako Aneli. Ona glumi sve vreme jer je njoj bilo lepo dok je on stavio i vadio, šta je to uvreda. Ona je trebala o tome ranije da razmišlja, a posle je*anja nema kajanja - rekla je Rada.

