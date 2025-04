Zanemeo: Rada Vasić očitala lekciju Kordi, Ana udarila kontru, ispričala sve o bivšem dečku i totalno mu pomutila um(VIDEO)

Nije mu lako!

U pušioni su zaseli Rada Vasić, Ana Nikolić i Stefan Korda te poveli jedan neobavezan razgovor, ali su se ubrzo osvnruli na odnos Korde i Ane.

- Sam si sebi napravio najgoru sliku. Sebe si obrukao. Nju su obrukao, od najbolje si napravio najgoru. Nisi razmislio nimalo. Bolje da sam ušla odmah sa tobom. Kao učiteljica da vodim malo dete - rekla je Rada.

- Od najbolje me doveo do najgore. Idem u Nemačku, gasim sve društevene mreže. Sedam poslova si promenio, nijedan ti ne odgovara. Zašto nisi zadržao? Nijedan ti ne odgovara, to znači veliki radnik - rekla je Ana.

- Jedno vreme ste stvarno bili zabavni, ali posle si poludeo. Tvoj otac je stalno ispred televizora, to da znaš - rekla je Rada.

On mi kaže da sam rekla da nijedan dečko nije bio kod nas. Jeste bio amerikanac. On je ispao najpametniji. Kad sam mu rekla da idem, mi smo odmah završili. Ovaj je rekao da će da uđe i da me voli - rekla je Ana.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić