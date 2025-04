TO JE MOJA BOLNA TAČKA: Rada kroz suze progovorila koliko je boli jer su joj ćerke promenile pol, se osvrnula na poslednje reči svog pokojnog muža: REKAO MI JE DA... (VIDEO)

Nije joj lako!

Voditelj Darko Tanasijević ušao je u kako bi učesnicima Elite postavio pitanja, koja se tiču nihovog privatnog života.

- Sve što su meni radili, to im se vratilo. Nikada neću bivšem mužu zaboraviti što sam sama bila dok sam se porađala. Nikada Milovanu neću oprostiti što nikada nije ispoštovao neki naš dogovor. On zna, svestan je i toga da nikada nije bio fer prema meni. Znam da će doći dan kada će se sve loše vratiti sve onima koji su me povrevredili. Nikome ja ništa nisam oprostila, ali neću ni da im se svestim - kazala je Aleksandra.

- Najteže mi je sve što se dešava. Ne mogu da pređem preko toga što mu je Ana bacila pare, a on joj rekao:'Baci to mrtvom tati''. On je stavio pečat. Nikako ne možemo da budemo dobri nakon toga. Isto tako, kad sam čula ko su moja deca i kako se osećaju. Ostaje jedna bolna rada time - kazala je Rada.

- Da li su vas pogodile time što su promenile pol? - upitao je Darko.

- Da. Znam da sam rodila sinove, a oni su se promenili. To je moja bolna tačka. To će zauvek ostati tako. Moj muž Rade je meni bio snaga, pred svoju smrt mi je rekao:''Rado, izvini ako nisam nekad bio fer''. Ne mogu da prebolim nikada taj rastanak i sve što se dogodilo. Kad sam se pozdravila od njega, nije mi bilo dobro - istakla je Rada.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.