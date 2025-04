Raspala se na komade: Matora progovorila o svojim ljubavima, pa zaplakla kad se prisetila pokojne majke, ovo su njene poslednje reči (VIDEO)

Nije joj lako!

Jovana Tomić Matora bila je naredni sagovornik voditelja Darka Tanasijevića koja je ove noći progovorila o svom odnosu sa Draganom i Stefani.

- Imala si tešku nedelju. Je l' mora sve tako? - pitao je Darko.

- Ne znam šta je poenta. Povređena je možda zbog Dragane. Mnogo mi je teško. Ovih dana mi Dragana samo odmaže, koliko god hoće da mi pomogne. Najveća pomoć mi je Stefan, malo i Đole. Tužna sam. Legnem, kao da mi se grudi skupe, srce smanji za broj. Koliko god da sam pravila s*anja, nema više ko da me sačeka. Ona je bila stub. Bole me laži koje Stefani iznosi. Ja sve to spomenem za nju jer je tema. Nisam rekla da smo ostavili dete, prepričavam onako situacije. Ne bih je nikad vređala i udarila na majčinstvo. Dosta neistine iznosi. Zna koliko sam privržena porodici. Pogodila me, trudim se da Zoran ne bude u tome, ne voli to. Sve preuzme Dunjin tata na sebe, otac je u domu. Udara na to, a dečko se okrenuo veri. Znam da se i on kida. Tetka je tužna, tata je tužan. Ja njoj jesam pričala neke stvari, ali ne i to. Imali smo neku veću svađu, on je posle toga postio i izvinjavao se. Tata je imao neku nezgodu u domu, nervira me što sve laže. Kao da mi mama daje snagu. Molim je da mi oprosti, dok je bila živa nije imala mira, nema ni sad mira od mene. Pre nego što je umrla, rekla mi je: "Mama te moli, drži odstojanje, nemoj da dozvoliš da ti se dešavaju onakve stvari". - rekla je Matora.

- Da li misliš da je Munja nagovarao da ti Stefani priča onakve stvari - pitao je Darko.

- Najbitnije je da malom Kosti bude dobro. Mislim da Munja više želi da se ogradi kad vidi njene postupke, jer je on radio isto. Verujem da je rekao da me gazi. Svako normalan bi rekao da to nije normalno - rekla je Jovana.

- Šta ćemo sa Draganom? - pitao je Darko.

- Mi smo se dogovorile da se raziđemo. Sinoć je došla i insistirala da pričamo i da se pomirimo. Ajde, za Đedovića mogu i da joj oprostim. Rekla je da je zaljubljena i da joj nedostajem. Ako je stvarno izabrala porodicu onda i treba da se razdvojimo. Ona je svaki dan plakala. Naravno da će da kažu da je folirant. Ne bi volela da roditelji gledaju kako se grlimo, ljubimo i mazimo. Mikseta nije bila. Ja se osećam kao da smo zajedno, a i ona isto. Rekla sam joj da ćemo biti zajedno napolju ako sve bude ovako - rekla je Tomićeva.

- Koji vam je datum za mesečnicu? - pitao je voditelj.

- Neću da ti kažem. Ne mogu da ti kažem. Nemamo datum, nismo još ozvaničile vezu. Mogu da ti kažem da je naš zajednički broj devet - objasnila je Matora.

- Da li je u pravu Anđela kad kaže da je Karić pristrasan? - pitao je Darko.

- Karić je pristrasan pa mu ona odgovara drsko i bezobrazno i podbadaju se. Ima neki drugi razlog. Ona misli da ću ja da ulazim u konflikt. Mislim da hoće sa mnom, Mićom i sa Stefanom da uđe u neki konflikt.

Autor: A.Anđić