Suza, suzu stiže! Aleksandra jauče nad svojom sudbinom! Rasula se u komade, samo misli o ćerki! (VIDEO)

Nije joj lako!

Aleksandra Nikolić i Milovan Minić porazgovarali su o svojoj situaciji. Ona više nije mogla da izdrži, pa se rasula u komade i briznula u plač.

- Zamisli kad ne mogu da shvate odrasli ljudi, kako će ona shvatiti? Možda neće shvatiti šat sam aj preživela. Nam pomoći za njegove manipulacije. Jedino me vadi što svako dete hoće mami. Znam da moju ljubav ne može niko da zameni. Deca uvek teže za roditeljem sa kojim nisu. Oni samo govore da sam ostavila dete. Nisam ostvaila dete! - pričala je Aleks kroz plač.

- Idem maramice da ti donesem - rekao je Milovan.

- Kako sam ja jadna, jao! Da mi se ovo dešava i svi koji me znaju da me gledaju. nemojte da budete dobri. Ništa ne ide dobrima i emotivnim. Još te naprave ludim. To vam je čist primer. Samo ko gazi preko svega ide na vrh. Je*em ti ja život takav - plakala je Aleks.

- Znaš kako se poromenila. Ja sam joj prvi zub izvadio - pričao je Milovan.

- Pametna je, bistra je, ali joj treba ljubav, prava - rekla je Aleks.

Autor: A.Anđić