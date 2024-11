Nije joj lako!

Aleksandra Babejić je jutros ponovo imala sukob sa Pecom Lazićem koji ju je prethodno povukao za kapuljaču.

- Kakav je to način voljenja? Šta me vučeš ovde? Nisam dobro je*eno! Ti bi mi normalno prišao da vidiš kako sam. Rekla sam ti pusti me... Dovedi me do ludila, da preskočim kapiju ovde - vikala je ona.

- Od rođenja me svi je*u... Što sam se rodila je*eno? - vikala je potom.

