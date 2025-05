Na ivici suza: Matea razočarana u Zolu, oseća da se ohladio od nje, on ubeđuje u suprotno! (VIDEO)

Nije joj lako!

Sledeće pitanje je bilo za Lazara Čolića Zolu.

Zar je moguće da si tako hladan prema Matei, a nju tvoja hladnoća ubija? Slađa i Stefani mogu da potvrde kako izgledaš kad se ohladiš od jedne osobe.

- Nisam neko ko uzvraća u ovim momentaima onako kako ona zaslužuje. Malo me stižu stvari iz prethodnih sezona. Deluje da sam malo hladniji, ali nisam. Ona nema nikakvu grešku prema meni. Ona me danas pita je l' patim za nekim. Razdvojila je krevete, možda je i tako bolje. Verovatno joj ne uzvraćam tu ljubav koju ona meni pruža - rekao je Zola.

- Nije bio takav na početku dok smo se muvali. Bio je maksimalno posvećen, ali sada se sve promenilo. Možda bi trebala da se ponašam drugačije, možda mu fali haos - rekla je Matea.

- Jedino da me pokuša skapirati. Nije mi nikad da se cmačem, nisam u tom fazonu. Meni je to smešno, a ona to ne kapira - rekao je Zola.

- Kako je mogao prvih mesec dana? - pitala je Matea.

- Tad su bile drugačije situacije. Ne bežim iz odnosa sa njom, nisam je ostavio. Nek popriča malo sa Milanom i ako može malo da skapira - rekao je Zola.

Ljigolino, ideš Luki cinkariti da jeAneli sa Dačom na tajnom zadatku, a onda ideš tražiti šampanjac?!

- Znam da Dača nije za vezu Luke i Aneli, nego sa Luku i Sandru i onda sam mislila da će da rade zadatak da Dača provocira Luku. Ne mislim da sam ljugava, uvek ću stati na stranu Luke i Aneli. Mislim da je Dača najljigaviji - rekla je Slađa.

- Nisam očekivala od nje to - rekla je Aneli.

Autor: A.Anđić