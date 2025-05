Mene ovo skupo košta: Sanja na ivici suza, istakla da joj fale zagrljaji i nežnost, pa povukla ŠOK potez: Podelićemo kutije i... (VIDEO)

Nije joj lako!

Neposredno pred odlazak Marka Stefanovića u izolaciju, on i Sanja Grujić iskoristili su priliku da porazgovaraju o turbulencijama koje prate njihovu vezu.

- Maki tvoja svađa sa Urošem mene skupo košta da ću sad uplakana da zaspim. Meni treba zagrljaj i nežnost - rekla je Sanja.

- Onda nemoj ovo da radiš. Budi bezobrazna prema ljudima koji te vređaju. Onda nećeš imati potrebu da budeš prema drugima - rekao je Marko.

- Kutije sa hranom ćemo sutra staviti kod tebe - rekla je Sanja.

- Nećemo kod mene ništa držati. Možemo podeliti i kutije da jedna bude kod tebe, a druga kod mene ako ti to remeti spavanje. To što ti ovi debili ovo rade da budeš razdvojena od mene, to ti nije razlog da sa mnom budeš ovakva. Ja i ti smo uvek u nekoj kontri - rekao je Marko.

Autor: A.Anđić