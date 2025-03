'SVI ME DIRAJU I LJUBOMORNI SU NA MENE' Barbi prolila reku suza zbog Saleta Luksa, Peca pokušava na sve načine da je uteši (VIDEO)

Nije joj lako!

Bojana Barbi danas je doživela pravi emotivni brodolom nakon neslane šale na njen račun koju je imao Sale Luks.

- Ti mene nećeš nikada da zaštitiš? - plakala je Barbi.

- Od koga da te zaštitim? Vidiš da smirujem situaciju - rekao je Peca.

- Napali su me. Saša hoće mene da izblamira i vređa me iz čistog mira. Ja sam došla na televiziju da budem iznad, a ne ispod. Sve mi se smučilo. Svi me diraju, ja nisam tako naučila, ja sam navikla da me drže kao malo vode na dlanu. Ljubomorni su na mene, ali ja nikada prva ne diram -rekla je Barbi.

- Smiri se, nemoj da plačeš -rekao je Peca.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu.