Mene su prodali, plašim se da ću doživeti izdaju ponovo: Anđela grca u suzama, pokušava na sve načine da izgladi odnos sa Gastozom, on joj priredio hladan tuš! (VIDEO)

Nije joj lako!

Nakon intervuja sa Darkom Tanasijevićem, Anđela Đuričić je došla kod Nenada Marinkovića Gastoza kako bi popravili svoj poljuljan odnos.

- Ti nisi normalna - rekao je Nenad.

- Izvini ljubavi - rekla je Anđela.

- Vidim koliko me voliš. Treba da se pitam kakvu sliku imaš. Kad ja budem napravio sr*nje i ja ću imati momenat. Shvatio sam da nemaš poverenje u mene - rekao je Gastoz.

- Pogrešno sam se izrazila. Ti znaš najbolje da to nije tako. Saslušaj me dok se pravilno izrazim. Ja znam ono što ja mislim samo se u trenutku pogrešno izrazim - rekla je Anđela.

- Nije to mala stvar. Nisam ja došao sa tom informacijom nego si ti to uradila. Ne mogu ja da pravim nešto što ne postoji - rekao je Gastoz.

- Praviš nešto o čemu moramo da pričamo sedam dana. Ne možeš to da pričaš jer nije tako, povređuješ me. Počeću da vrištim i histerišem. Da nemam poverenja u tebe da li bih ti pričala neke stvari koje bih ti pričala? - objasnila je Anđela.

- Normalno, kao i ja tebi - rekao je Gastoz.

- Nikad više da mi ne uperiš prst u oko! Niko ne može da mi nabaci na nos. Ti znaš sve i ja nemam potrebe da se sad drugačije izrazim od ovog što sam ti rekla, ti znaš mnoge stvari - rekla je Anđela.

- Stvarno nije korektno sa tvoje strane - rekao je Gastoz.

- Meni je ovo jako smešno. Ovako je kako ti ja kažem jer ja to mislim. Nisi mi dao da završim nego si otišao. Ti inače imaš to. Jedna reč ti se ne dopadne ti odeš. Ne želim da slušam komentare tog tipa jer to nisi ti. Trude se na sav način da ispadneš loš. Ti ne zavređuješ tako neke komentare, ali tebi čovek ne može da objasni jer si se odmah iskompleksirao i izinatio - rekla je Anđela.

- Jesam li ja toliko glup za tebe? - pitao je Nenad.

- Nisi. Danima radiš neke stvari. Ja tebi da ne verujem nikad ne bi znao stvari koje samo ti znaš - rekla je Anđela.

- Da deda ima pi*ku bio bi baba - rekao je Nenad.

- Kao što su petak isto pokušali. Poenta je da mi je drago što si pokazao da si gospodin i da su stvari koje su samo za četiri zida, ostale su. Praviš frku koja je lažna - rekla je Anđela.

- Ja ću da te pustim da kažeš stvari koje si rekla tamo - rekao je Nenad.

- Neću. Ja sam rekla da ti neću više pričati ništa. Ja uvek pričam da zaštitim mene i tebe. A ti mi tražiš uvek nešto. Drago mi je što nisi iznosio bilo šta, samo si rekao jednu rečenicu za buđenje, a ona je nastavila sama sve. Najbitnije mi je da nisi iznosio neke stvari i spoljnog sveta. Niko ne može da ti kaže sutra: "Evo ga, ovako će i Anđeli da uradi". Šta više da ti kažem? Izvini ako sam se pogrešno izrazila, ja znam šta sam mislila. Već sam krenula da dobijam u petak to i da mi se nabaciju na nos. To je poenta. Je l' moguće da ti meni ovo radiš? - objašnjavala je Anđela.

- Pored svog poverenja koje imaš u mene ti kažeš ovako nešto. Nemam nikakav osnov da pomislim da si ti to rekla, je l' tako? Hoćemo tako? Izvini što se osećam odvratno kad moja devojka misli ovako - rekao je Gastoz.

- Ja ne mislim. Ako sam se pogrešno izrazila, je*i ga, imam pravo da se pogrešno izrazim. - rekla je Anđela kroz suze.

- Dobra ti je ta obrnuta psihologija, ali malo ti je teže to sa mnom. Tebe ovo vuče na neki strah - rekao je Gastoz.

- Mislim da će me svi izdati zbog svega što mi se desilo, ali to nema veze sa tobom. Naravno da mislim da će svako da me proda. Je l' ti znaš šta je meni uradio i za koliko sam ja prodata? Kada jednom doživiš da te neko proda tako, misliš posle da če svako da te proda. Mislim da će svako da se druži sa mnom i da deli moju intimu. Je l' misliš da bih ja tebi pričala sve ove stvari? - pitala je Anđela.

U video - prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić