Na ivici suza: Aneli otkrila da joj teško padaju Janjuševe reči, pa zajedničkoj podršci poručila OVO! (VIDEO)

Nije joj lako!

Nakon što je Joca novinar razgovarao sa Janjušem, Aneli Ahmić je prokomentarisala Janjuševu ironiju.

- Nije se on iznenadio, zna on da sam ja ovde. Ovo što on priča je mene odbacila od njega, ta njegova ironija, on je tako pričao i o bebi, a neke stvari ptreba promeniti, da bar pokaže da mu je žao. Evo mene i sada dotiče,a njega ne. On nije bio sarkastičan kada se desilo nešto loše njemu - dodala je Aneli.

- To je on, njegova prijateljstva i velike ljubavi počinju ironijom i sarkazom,a tako se i završavaju. - govorio je Anđelo.

- Ja molim podršku da mi ne pominju Janjuša, ja to ne želim - govorila je Aneli.

Autor: N.B.