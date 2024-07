Erupcija emocija: Aneli ne može da zasutavi suze, boli je svaki deo tela zbog Janjuševe izdaje! (VIDEO)

Nije joj lako!

Aneli Ahmić savladale su emocije zbog svih dešavanja sa Markom Janjuševišem Janjušem, te se požalila Slađi Poršelini Lazić da se oseća loše.

- Bila sam sa njim(Janjušem) devet meseci, a šta mi je sve izrekao. Nije mi lako. On se smeje dok mene Maja vređa - kazala je Aneli.

- Znam da te boli, ali taj čovek je tebe ostavio trudnu, to je najgore. Sad moraš sve da prebrodiš i nastaviš dalje - kazala je Slađa.

- Janjuš sluša da me Maja naziva najgorim imenima i ćuti. Posle svega, on može da sluša kako me najgore pljuju? - istakla je Aneli.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Snežana Zindović