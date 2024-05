NE MOŽE DA DOĐE SEBI! Maja Marinković u suzama zbog svađe sa Stanislavom! Plaši se da ga ne izgubi sada kada se ZALJUBILA! (VIDEO)

Nije joj lako!

Maja Marinković je sve vreme plakala zbog svađe sa Stanislavom Krofakom, pa je razgovarala sa Bojanom Pavlović i Milenom Kačavendno.

- Ispadam ja luda, a nisam luda - rekla je Maja pa dodala:

- Ja ne mogu verovati da sam sa tobom - dodala je Maja.

- Njoj to sada deluje kao da je on ispunio svoj hir. Ti se sada osećaš iskoriščeno - dodala je Teodora.

- Njemu je Maja bila želja - dodala je Bojana.

- On je meni rekao da je počeo da se hladi. U početku mu je bilo super, a sada se kao hladi jer sam ja nešto rekla - dodala je Maja.

- Možda i njega guši ovo ovde - rekla je Teodora.

- Maju muškarci gledaju drugačije, a ona se zaljubila - rekla je Bojana.

- Milena reci mi iskreno - upitala je Maja

- Nešto ne štima, nešto nije u redu. Razumem ja tebe, ali sve se poremetilo - dodala je Milena.

- Naša veza je bila idealna prvih mesec dana, on je bio pažljiv, divan, poštovao me je, ali od čestitke je sve krenulo nizbrdo, a imali smo se*s u kupatilu. On kao da je tražio razlog - dodala je Maja.

- Ne pali se, nije on debilko. On je non stop nezvozan, a ti mu stalno drobiš. - rekla je Milena.

- Mislim da su njega poremetili neke stvari koje pričaju - rekla je Milena.

- Ja se sećem da je Miona pričala da se ona plašila da je dečko ne ostavi napolju, Ona je prevarant, ona je namazana. Njeno druženje sa Lakićem, pa onda ovo sa Ša, a sada je kao hladna, a onda Stanislav i priča za svingeraj, meni se to ne poklapa jer što je ona onstala sa njim ako je on hteo svingeraj - dodala je Milena.

- Pa volela ga je - rekla je Maja.

- Pa što nije onda išla sa njim, nego je htela da mu rodi dete - dodala je Milena.

Autor: N.B.