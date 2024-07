Suze liju poput Nijagarinih vodopada: Anita briznula u plač jer joj Anđelo nije izjavio ljubav, smatra da nije zaboravio Teodoru Džehverović! (VIDEO)

Nije joj lako!

Naredna sagovornica voditelja Darka Tanasijevića bila je Satefani Grujić, koja je voditelju Darku Tanasijeviću otkrila kako se oseća nakon žestoke rasprave sa svojim partnerom Anđelom Rankovićem.

- Anita, šta se dešava sa Anđelom i tobom? - upitao je Darko.

- Desi se neka situacija, kao što su bile uspomene i onda to bude kap koja prelije čašu. Ja sam sklopila onda neki film u glavi. On nije pričao ceo dan sa mnom, ja sam mislila da namerno to radi i da traži razlog kako mi se ne bi obratio. Meni od samog početka veruju da on voli samo Teodoru. Ja znam da mu je to najveća ljubav, to onda napravi u mojoj glavi problem i nastane haos - kazala je Anita.

- Kako komentarišeš to što učesnici komentarišu da si lažna žrtva? - upitao je Darko.

- Ne mislim ništa, briga me. Meni Darko samo nije normalno to što Anđelo nije rekao da me voli ni posle sedam meseci. Neka raskine sa mnom ako mu je to blam - kazala je Anita.

- Kako sad tako? Ako ga voliš, ne želiš da raskinete - kazao je Darko.

- On da me voli, pričao bi sa mnom, a on ceo dan ne razgovara sa mnom. Mnoge stvari me plaše, ali neću ni o tome sad. Brine me da li ćemo opstati napolju - istakla je Anita.

Autor: S.Z.