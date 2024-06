Žao mi je ako je bilo muško. Aneli otkrila da li se kaje zbog abortusa, progovorila o košmarima koje sanja noćima! (VIDEO)

Nije joj lako!

U toku je emisija 'Pitanja novinara'. Voditelj u studiju je Ana Radulović. Sedma sila je spremna da svojim intrigantnim pitanjima žestoko izrešeta ukućane. Aneli Ahmić popričala je sa Jocom o svom stanju nakon abortusa, priznala da li ima krivicu, pa otkrila da ima svakodnevne košmare.

Aneli, kako si, šta radiš? Vratiću se na tvoj ružan period i na abortus, Janjuš je tad imao potrebu da te zagrli a ti si ga odbila, zašto se to tad desilo? -pitao je Joca.

Evo nije loše. To je bila prirodna reakcija, naravno da nisam dopustila da me grli čovek koji nije bio uz mene u tim momentima, tako je to iz mene izašlo i nisam videla potrebu za grljenjem jer sam tad očistila našu bebu. Ja sam znala da će se to desiti, baš pričam tu sa ljudima i razmišljala sam, a um mi padne razne stvari. Dolazim Đedoviću svaki put sa nekim drugim filmovima, sklapam stalno kockice i kad spavam sanjam. Samo želim da znam da mi je sa mamom i sestrom sve u redu kod kuće, nikako glavu ne mogu da opustim, jako sam opterećena, imam nalete plakanja i prenose u ponašanju. Ne mogu više ništa izdržati, ništa me ne zanima napolju, sramota me je što se tiče bebe ali imam osećaj da mi niko ne može više stati na put jedino što se tiče porodičnih odnosa. Mislim da negde nisam pogrešila, zamišljala sam tu bebicu, da je beba bila muško u momentu mi bude žao da sam to napravila i ne znam više šta da kažem.

Kakve košmare si imala? -pitao je Joca.

Neke sveće mi se pojavljuju, neke tri žene u mojoj sobi, jedan čovek prekriven po glavi i danas sanjam mene i Janjuša idemo iz sobe i on stalno ide za mnom, nailazimo na Stanislava koji je isto prekriven po glavi, isto u sobi. Sve se dešava u Dubrovniku gde živimo i aludira mi na nešto loše -rekla je Aneli.

Da li se više kaješ zbog abortusa ili odnosa sa Janjušem? -pitao je Joca.

Kajem se što ovo nije uspelo i što nismo ostvarili ono što smo sanjali, ja sam sa njim zaboravila moj prethodni odnos, nemam od kajanja ništa to se jednostavno desilo. Ne kajem se zbog veze sa njim nego situacija koje sam sebi dozvolila, nekako mi se zgadio zbog svega. Rekao je da ćemo spavati kod Đedovića pa ćemo naći stan i onda je pričao za Dubrovnik, sve neke kockice slažem, ne mogu reći da je on kriv ali donekle jeste, ni jednom momentu nisam osetila njegovu podršku -rekla je Aneli.

Da li je okidač dopisivanje sa Ivom Grgurić da to uradiš? -pitao je Joca.

Nije to okidač ali saznala sam da se dopisivao sa raznim ženama na instagramu, nije mi ni jedan dokaz dao da mogu da mu verujem -rekla je Aneli.

Autor: Nemanja Šolaja