Nije joj lako nimalo!

Voditeljka Ana Radulović dala je reč Darku Tanasijeviću koji je ovu noć rešio da započne sa pitanjima za Aneli Ahmić. Aneli je progovorila o abortusu koji je danas uradila, a potom se i osvrnula na tužbu koju je dobila od njegove žene Ene.

Aneli rekao bih da je jedan od najtežih dana od kako si postala učesnica Elite. Kako se osećaš danas nakon što si abortirala Janjuševo dete? - upitao je Darko.

Osećam se loše i povređeno. Malopre mi je tužba stigla od Janjuševe supruge, osećam se iskorišćeno i tipovano. Sve što sam rekla na klipu istina je. Rekla sam da tašta tuži, a da on i žena radi zajedno. Baš čudno da baš danas kad sam se očistila, stiže tužba. Osećam se da me unakazio, a ona me na sve to tuži. Mene je sramota ovih ljudi ovde, sramota me je ljudi napolju, sramota me svoje porodice. Uvek ću imati taj pečat da sam abortirala - rekla je Aneli.

Koliki je šok bio da si baš danas dobila tužbu od Janjuševe žene i negde si u tom slučaju očekivala da će te Janjuš zaštiti - rekao je Darko.

Da itekkao, on je meni pre par meseci spomenuo tužbu. On je meni rekao da je moguće da će me tužiti, itekako ga je uputila u to. Naravno da me pogodilo to, probudili su me. Izašla sam na vrata, potpisujem tužbu, nisam znala ni ko je. Ja mislim da je to njihova bruka i sramota za sve ovo što su mi napravili, mislim da bih ja trebala njih da tužim. U ovim momentima mi se ne da gledati sa njima po sudovima. Htela sam da ih Sita sudi, ali ne želim - rekla je Aneli.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P