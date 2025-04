Iskreno!

U toku je emisija 'Nominacije', a ovonedeljni nominovani učesnici su Aneli Ahmić i Marko Đedović. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Anđeli Đuričić.

- Krenuću od lepše strane, a to je Marko. On je moj prijatelj, obožavam da idem kod njega u Izolaciju na trač partiju. Prema meni je jako iskren, dobar... Najviše pored Nenada vollim da provodim vreme sa njim, i družićemo se do kraja rijalitija i posle - rekla je Anđela.

- Naš odnos se promenio od žurke, kada si se trljala mom dečku, iako me je pola kuće tada napalo. Moje mišljenje je tako, tada je bila u raskidu, zaljubljena u Luku, ali može ona to i zauzeta da radi. Naš odnos se tada narušio, još si za opravdanje našla to kako ga poznaješ deset godina. Ima sindorm lažne žrtve... Neću pričati o tvojim odnosima, i tvom odnosu sa tvojim bivšim mužem, mene to ne zanima. Što se tiče tvog učešća, družiš se sada sa Mićom, a izdaala si ga, govorila si mu da se druži ovde i brani samo k... Založio se za tebe do te mere, da je njen bivši muž dolazio na njegovu adresu. Taj čovek je doživeo tada izdaju i nervni slom. Njegova veličina je što ti je oprostio sve, a sada ti treba Mića. Govorila je da je Mića podgovarao Đoleta da te pljuje ovde, a jedini je branio ovde... Za Slađu je govorila da radi za pare, njen najbolji prijatelj je neko ko je pljuvao dete... Što se tiče ljubavnog odnosa njenog, muškarcem je za kog je govorila da je blam i da je gej. Njena porodica to podržava, meni je drago zbog toga. Nominujem Aneli - rekla je Anđelu.

- Ne može meni da govori Anđela, neko ko je bio sa oženjenim muškarcem, ko je radio sve i svašta u izilaciji. Sada se pere ovde preko mene Ne može ona meni da morališe ovde - rekla je Aneli.

- Kada je ovde pušten klip njen iz izolacije, ja nju nisam osuđivala, rekla sam da nemam pravo da komentarišem te stvari. Ne morališem i ne osuđujem - rekla je Anđela.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: K.K.