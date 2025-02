BEZ DLAKE NA JEZIKU: Mića istakao da se Korda pere preko Ane od onoga što zapravo JESTE! (VIDEO)

Haos!

Aleksandra Nikolić nastavila je tokom debate da komentariše sukob s njenim bivšim, oženjenim momkom, Milovanom Minićem.

- Nisam možda najsjanija, ali sam neko ko je prošao mnoge stvari. Milovan mi je svašta govorio, jako bolesne stvari, ali sam ja neko ko je prošao sito i rešeto, pa nisam to shvatala za ozbiljno. Što se tiče Milovanove žene, ona je veoma mirna. Ona je jednom prilikom želela da se od njega odvoji, ali on joj nije dao da ode kod sestre. Ja sam lično tada shvatila neke stvari, da se razumemo. On da je nije voleo, ostavio bi je. Jednom je s pijace trčao kući da ubije osu jer se ona plašila. Neću dalje produbljivati sve ovo, mislim da sam dovoljno stvari rekla - kazala je Aleksandra.

- Ako se vraćamo na temu debate, ja moram da kažem da sam veoma srećan jer sam sa mojom Anči i to je dovoljno - kazao je Korda.

- Aman, ti si pe*erčina, to shvati. Korda je iskoristio Anu, to je činjenica. Ti si jedan pe*er - kazao je Mića.

Autor: S.Z.