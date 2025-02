Bez dlake na jeziku! Matora otkrila da li STRAHUJE od toga da bi Kosta mogao da ponovo zbliži Munjeza i Stefani (VIDEO)

Haos za stolom!

Milan Milošević, voditelj emisije "Pitanja gledalaca", naredno pitanje pročitao je Jovani Tomić Matoroj.

- Da li se ti ustvari Matora plašiš da bi mali Konstantin ponovo mogao zbližiti Munju i Stefani i zato spuštaš loptu sa njim - glasilo je pitanje.

- Ne plašim se, neka pričaju, neka razgovaraju, to sam čak i njoj rekla, ne bih pravila nikakvu dramu. Mogu da ti kažem da nemam taj strah jer, ne znam kako da ti objasnim, šta god da odluči, mi nismo zajedno. Lakše bi bilo da je ostala sa mnom da obavi razgovor, ali i ovako nemam ništa protiv - rekla je Matora.

- Smatram da ne bi ovako pričala da je u odnosu sa Stefani, smatram da sada ima strah, jer iz dana u dan imam neki osećaj da je Stefani raskrstila sa njom definitivno. Sa Stefani se miriti neću, to tebi itekako smeta. Mislim da se ona ne plaši ničega - rekao je Munjez.

- Je l' si ti razumeo Matorin razgovor kada ju je Milan sada pitao da li bi bila srećna da on odrasta uz mamu i tatu - pitao je Bebica.

- Apsolutno me ne intresuje šta će ona da kaže, ja da osećam nešto prema Stefani, ja bih se sada zalagao, bio bih besan na Matoru, ali me ne intresuje. Mene zanima samo dete, ja jedva čekam da budem pravi tata, da provodim sa njim vreme - rekao je Munjez.

- Mi moramo da pričamo da je ta veza bila najbajnija, da su oni sveci, a da smo mi ološi. Ovde se to uvek dešava, oni sve rade i prave sebi, a onda je Lepi Mića kriv što kaže. Ne, gospodo, vi ste radili loše stvari! - rekao je Mića.

- Ništa ne može da poremeti i promeni moje mišljenje, da je bio dobar odnos, mi bismo i dalje bili zajedno - skočio je Munjez.

- Što se tiče odnosa partnerskih ovde, ovo bi izgledalo kao da upoznaš večeras partnerku i odeš sutra da živiš s njom, to se ovde dešava. Nerealno je da neko uđe ovde u odnos i da to sve cvrkuće do kraja - rekla je Kačavenda.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić