ONA SE TUŠIRA I ČETKA PO LEĐIMA: Matora progovorila o Anitinoj podršci Stefani, osvrnula se i na svoje reči da se Grujićeva PERE OD SVEGA (VIDEO)

Haos za stolom!

Predstavnik portala Pink.rs, novinar i voditelj, Darko Tanasijević nastavio je razgovor sa Jovanom Tomić Matorom.

- Prokomentariši mi pismo koje je Anita poslala, tvoja bivša žena, Stefani, tvojoj bivšoj verenici - pitao je Darko.

- Mnogo joj je u životu zabavno. Pokloni u lajvu, pismo, podrška, neko udruženje mojih bivših žena da se nađe. Neka pišu, za razliku od njih dve, ja se ne kajem bez obzira kakvi su ishodi bili. Ja kada radim neke stvari, radim onako kako želim i od srca u tom trenutku. Što se tiče toga psihički poremećene osobe, ja sam čula da ona ima zabranu prilaska i da je ona nastavila da uhodi i maltretira ljude napolju, a ne ja...Nemam problem što se Dragani sviđao Luka, što je imala poljubac sa Terzom, da je ne znam šta, ne bih se odvojila od nje - rekla je Matora.

-Kako komentarišeš to da to što Stefani kaže da shvatamo da si ti nju posle nekoliko dana zvala da budete intimne, a prethodno ti se zgadila - pitao je Darko.

- Jeste mi se razočarala, jeste bila svađa, jeste mi se zgadila. Pozvala sam je da popričamo i da uzme stvari,situacija je bila takva da je došla pripita, nismo pričale odmah tu noć, nadam se samo pijana. Obe smo plakale, jeste, istina je, falila mi je u tim trenucima. Mislila sam da će nam biti mnogo lakše i lepše, sve me je to sj*balo. I pre nego što je došla, malo smo se dopisivale, svađale i bila mi je tu - rekla je Stefani.

- Pisala je kako ja mogu da se viđam sa mojim drugovima, pa je počela da se druži sa svojom drugaricom u koju se zaljubila. Istina je da sam joj rekla da je volim. Što se tiče ovo vezano za sažaljenje...Smatram da sam neke stvari prećutkivala i da mi se mnogo puta dešavalo i u svađi sam joj govorila da jeste ljubav postojala, ali i da je bilo iz sažaljenja, jer sam imala strah da nešto ne uradi. Ako si povređen, dozvoljeno ti je da pričaš ovako i tako dalje, ja smatram da ovo nije moralo sve ovako da bude...Ne, nije bila žena od pevača, nego njena drugarica, čak je i Gastoz zna. Ja sam platila tada njihov račun, ništa nije više bilo od flerta, bilo je to čašćavanje i poziv na ručak. Ona želi da bude Anita iz prošle sezone, da završi s pričama kako sam loša ćerka i drug, nek krene svojim životom, ima svoje dete i oca svog deteta, neka nađe bilo koga da krenemo lepo svojim životima. Ja ću svoje breme da nosim do kraja, sve što sam radila dok sam bila sa Stefani u vezi, opet bih uradila, podržala sam je od srca. Ne perem se od svog udela što smo krile i radile, nikada se neću kajati što sam bila u vezi sa njom - rekla je Matora.

- Na šta misliš kada kažeš da je Stefani ušla da se opere - pitao je Darko.

- Ušla je kao da će da ispegla sa Munjom, u dobrim su odnosima, ali će da priča malo kako je Jovana monstrum i tako dalje, a to što je njena odluka bila da se krije od Munje, to pada u zaborav! Očekujem da će na kraju reći da sam ja insistirala da Munja bude "N.N", ona se ne pere, ona se tušira i riba sa četkom, ali meni to ne smeta - rekla je Matora.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić